Die Wade zwickt: Doncic-Einsatz zum Play-off-Start ungewiss

Die Dallas Mavericks müssen weiterhin den Ausfall von Luka Doncic zum Start der Play-offs befürchten.

Der 23 Jahre alte Slowene war zum Abschluss der Regular Season beim 130:120 über die San Antonio Spurs im dritten Viertel verletzt ausgewechselt worden und erlitt nach einem Bericht von ESPN eine Zerrung in der linken Wade. Ob Doncic am Samstagabend (19 Uhr) im ersten Play-off-Spiel der Texaner gegen die Utah Jazz auflaufen kann, ist noch unklar. Die Mavericks haben nach einer eingehenden Untersuchung noch keinen Zeitplan für die Rückkehr von Doncic herausgegeben. Teamkollege Jalen Brunson zeigte sich immerhin "guter Dinge", dass "Wettkampftyp" Doncic schnell auf den Court zurückkehren wird.

Der slowenische Aufbauspieler ist der herausragende Akteur der Mavericks und einer der Topstars der Liga. In der Regular Season legte Doncic im Schnitt 28,5 Punkte, 9,1 Rebounds und 8,7 Assists auf. Erstmals seit 2011 genießt Dallas in der ersten Play-off-Runde wieder Heimrecht. Damals holten Dirk Nowitzki und seine Kollegen nach Seriensiegen über Portland, die Los Angeles Lakers, Oklahoma City sowie Miami den Titel. In den vergangenen elf Jahren seit der ersten und bisher einzigen Meisterschaft gewannen die Mavericks keine weitere Play-off-Serie mehr. Dies soll in der Doncic-Ära nun anders werden.