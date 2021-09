Die Wade macht Probleme: Agu und Schönfelder fehlen Werder

Felix Agu und Oscar Schönfelder werden dem SV Werder am kommenden Wochenende gegen Aufsteiger Ingolstadt nicht zur Verfügung stehen. Beide Akteure verletzten sich an der Wade und sind auch für das Nord-Derby gegen den HSV fraglich.

Wird den Bremern in Ingolstadt fehlen: Felix Agu. imago images/Nordphoto

Der SV Werder Bremen hat in der Länderspielpause zwei neue Verletzte zu beklagen. Sowohl Felix Agu als auch Oscar Schönfelder fallen vorerst aus. Agu lief in jedem Pflichtspiel auf und wird den Bremern vor allem aufgrund seiner Variabilität fehlen.

Werder-Coach Markus Anfang äußerte sich und erklärte, dass sich "Felix die Verletzung Anfang der vergangenen Woche im Training zugezogen hatte, Oscar im Testspiel gegen Almelo. Beide werden uns jetzt in Ingolstadt fehlen. Hinsichtlich des Nordderbys gegen den HSV in der kommenden Woche müssen wir noch abwarten“, ließ der Coach auf die Heilung der beiden Spieler im Hinblick auf das Nord-Derby am übernächsten Wochenende verlauten.

Agu bisher nicht in Form

Der 21-Jährige kam bisher in jedem Spiel zum Einsatz und lief dabei entweder als Rechtsverteidiger oder im linken Mittelfeld bzw. Linksaußen auf. In den letzten drei Partien stand er über die vollen 90 Minuten auf dem Feld. Dennoch wusste er mit einer kicker-Durchschnittsnote 4,0 bisher nicht wirklich zu überzeugen.

Roger Assalé absolvierte am Montag eine leistungsdiagnostische Untersuchung und nahm ebenso wie die acht Bremer Nationalspieler und der verletzte Leonardo Bittencourt nicht am Training teil.

Werder gastiert am Samstag um 13.30 Uhr in Ingolstadt. Der FCI steht derzeit auf Rang 16 und empfängt mit den Bremern den aktuellen Siebtplatzierten.