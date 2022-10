Die Wade: Dortmund sorgt sich um Schlotterbeck

Vor dem Achtelfinal-Matchball gegen Manchester City am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) bangt der defensiv dezimierte BVB um Nico Schlotterbeck.

Der Innenverteidiger hatte bereits beim Abschlusstraining am Freitag muskuläre Probleme und war schon während der ersten Halbzeit des Spiels gegen den VfB Stuttgart (5:0) behandelt worden, ehe er dann nach 56 Minuten vom Platz ging. "Nico hat ein bisschen was an der Wade gespürt, das war schon recht früh in der ersten Halbzeit. Er hat dann aber signalisiert, dass es für ihn weitergeht, genauso in der Halbzeitpause", berichtete Trainer Edin Terzic: "Trotzdem haben wir ihn dann runtergenommen, um das Risiko nicht allzu groß werden zu lassen."

Der Ex-Freiburger habe dann nach seiner Auswechslung, "als sich das Ganze etwas beruhigt hat, gemerkt, dass die Wade etwas fest wird", so Terzic. Bei der Ehrenrunde war Schlotterbeck dann schon etwas unrund gelaufen, auch nach dem Spiel vor dem Stadion humpelte er leicht beim Weg aus der Kabine. Der Innenverteidiger selbst sagte, der Zustand der Wade sei "nicht so gut". Eine schwerwiegende Verletzung sei es hoffentlich aber nicht, ergänzte Terzic: "Er wirkte sehr optimistisch und zuversichtlich, dass es nichts Wildes ist."

Sportdirektor Sebastian Kehl begrüßte die Vorsichtsmaßnahme, die angesichts des klaren Spielstand möglich war. "Ich denke, das war gut und wichtig", sagte Kehl und blickte bereits voraus: "Ich hoffe nicht, dass das ein paar Tage Ausfallzeit bedeutet." Denn am Dienstag wartet bereits Manchester City und der zweite Matchball um den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale.

Sollte Schlotterbeck dafür ausfallen, könnte Niklas Süle nach seinem überzeugenden Spiel als Rechtsverteidiger mit einem Tor und einer Vorlage wieder nach innen rücken, auch Emre Can stünde parat. Immerhin: Bei Raphael Guerreiro und Mats Hummels, die ebenfalls nicht 90 Minuten lang auf dem Platz stehen mussten, waren die Auswechslungen reine Schonung.

Ob gegen Erling Haaland, Manuel Akanji und Co. auch Marco Reus und Donyell Malen zurückkehren, ist fraglich. "Marco ist letzte Woche eingewechselt worden und hat danach signalisiert, dass die Schmerzen etwas stärker wurden", berichtet Terzic von seinem Kapitän, der gegen Union sein Comeback nach einer Sprunggelenksverletzung gab.

Ein Risiko wird nicht eingegangen, macht der Coach klar: "Da geht es angesichts seiner Leidensgeschichte darum, lieber auf das ein oder Spiel mehr zu verzichten als zukünftig häufig auf ihn vermissen zu müssen." Er uns das Team "vermissen unseren Kapitän und hoffen, dass er schnell wieder stabil ist und in Form kommt. Vor der Verletzung war er in herausragender Form".

Etwas besser sieht es bei Malen aus. "Donny ist am Samstagmorgen wachgeworden und hatte Erkältungssymptome", sagt Terzic. Der Niederländer hätte sonst in der Startelf gestanden und soll seinen leichten Infekt nun auskurieren: "Wir hoffen, dass er die nächsten ein, zwei Tage nutzt, um sich gut zu regenerieren und zu erholen. Wir Haben die Hoffnung, dass er am Dienstag wieder zur Verfügung steht."