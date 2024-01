Die vier deutschen Hauptrundengegner in Köln - und wann gespielt wird

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft reist nach der knappen Niederlage gegen Frankreich ohne Punkte nach Köln weiter. Dort geht es ab Donnerstag im gewohnten Rhythmus um zwei Halbfinal-Tickets.

Aus Berlin berichtet Maximilian Schmidt

Die deutsche Nationalmannschaft hat es nicht geschafft, mit Punkten im Gepäck die Reise nach Köln anzutreten. Am Mittwoch siedelt die DHB-Auswahl mit dem Zug in die Domstadt über - und wird an der 30:33-Niederlage gegen Olympiasieger Frankreich zu knabbern haben. Doch lange Zeit, um sich zu ärgern, bleibt ohnehin nicht. Nun geht es im von Turnieren gewohnten Zwei-Tage-Rhythmus um die zwei begehrten Halbfinal-Tickets.

Island (0:2 Punkte, 25:33 Tore): Bundesliga-Power vom SCM

Zum Auftakt der Hauptrunde trifft die deutsche Mannschaft am Donnerstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf Island. Ähnlich wie die deutsche Mannschaft steht auch das Team von Trainer Snorri Gudjonsson, der in der Bundesliga einst für Großwallstadt, Minden und die Rhein-Neckar Löwen spielte, von Anfang an massiv unter Druck. Die Isländer - von Stefan Kretzschmar im kicker-Interview als Geheimfavorit auf den Titel bezeichnet - konnten bei der EM in Deutschland bislang noch gar nicht überzeugen.

Dem glücklichen 27:27 gegen Serbien folgte das glückliche 31:30 gegen Montenegro, ehe die Isländer am Dienstagabend von Gruppensieger Ungarn in die Schranken gewiesen wurden (25:33). Trotz aller Enttäuschungen löste der EM-Bronzemedaillengewinner von 2010 das Ticket für die Hauptrunde - und verfügt unbestritten über überragende Einzelspieler.

Vor allem kommt Bundesliga-Power von Spitzenreiter SC Magdeburg auf die deutsche Mannschaft zu: Janus Dadi Smarason, Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson sind aus dem Verein eingespielt und könnten auf schnellen Beinen der DHB-Auswahl Probleme bereiten. Anführer Aron Palmarsson kennt den Spielort Köln aus zahlreichen großen Spielen, auch wegen seiner sechs Jahre in Kiel (2009 bis 2015) bekommt das Duell mit Deutschland eine besondere Note.

Bei der Heim-WM 2019 schlug die DHB-Auswahl Island zum Auftakt der Hauptrunde mit 24:19 und zog später ins Halbfinale ein.

Österreich (1:1 Punkte, 28:28 Tore): THW-Kapitän Bilyk geht voran

Sicherlich die Überraschungsmannschaft der Hauptrundengruppe in Köln ist Österreich, das am Samstag (20.30 Uhr) zweiter deutscher Gegner sein wird. Der deutsche Nachbar ließ dem 31:25-Auftaktsieg gegen Rumänien ein überraschendes 28:28 gegen Kroatien folgen.

Die Krone setzte das Team von Trainer Ales Pajovic seiner starken Vorrunde beim Abschluss gegen Spanien auf, sensationell warf die ÖHB-Auswahl den zweimaligen Europameister - bei den letzten vier kontinentalen Turnieren immer mindestens Zweiter - durch ein 33:33-Remis raus.

Mit Blick auf die besten Torschützen der Österreicher ist erneut ordentlich Bundesliga-Qualität vertreten: Kiels Kapitän Nikola Bilyk machte in drei Spielen 18 Tore, Ex-Magdeburger Robert Weber (von 2009 bis 2019 beim SCM) 14 Treffer und Lemgos Lukas Hutecek wie zwei andere Mitspieler zwölf Tore.

Ungarn (2:0 Punkte, 33:25 Tore): Viel läuft über Kreisläufer Banhidi

Die beste Ausgangslage zum Start der Hauptrunde haben tatsächlich die Ungarn, die 2:0 Punkte und +8 Tore aus München im Gepäck haben. Der dritte deutschen Hauptrundengegner, der den Gastgeber am Montag (20.30 Uhr) ärgern will, ließ den knappen Erfolgen gegen Montenegro (26:24) und Serbien (28:27) das Ausrufezeichen gegen Island folgen.

Die ganz großen Namen im ungarischen Kader sucht man vergeblich, doch das Kollektiv funktioniert. Dafür hat Nationaltrainer Chema Rodriguez, einstiger Weltklasse-Spielmacher Spaniens, gesorgt.

Im offiziellen EM-Kader stehen mit Adrian Sipos (MT Melsungen), Zoran Ilic (HSV Hamburg) und Egon Hanusz (TVB Stuttgart) drei Bundesliga-Profis. Bislang beste Werfer beim EM-Sechsten von 1998 sind Kreisläufer Bence Banhidi (15 Treffer) und PSG-Linkshänder Dominik Mathé (10).

Kroatien(1:1 Punkte, 28:28 Tore): Duvnjak - und was noch?

Aus Gruppe B in Mannheim zog Kroatien, letzter deutscher Hauptrundengegner am Mittwoch (20.30 Uhr), als Gruppensieger eine Runde weiter. Nach einem dicken Ausrufezeichen zum Auftakt (39:29 gegen Spanien) geriet das Team von Nationaltrainer Goran Perkovac allerdings etwas aus dem Tritt, kam nur zu einem 28:28 gegen Österreich und einem unerwartet mühsamen 31:25 gegen bereits ausgeschiedene Rumänen.

Im Kader des EM-Silbermedaillengewinners von 2020 stehen nur noch zwei Bundesliga-Spieler mit Domagoj Duvnjak (THW Kiel) und Marko Mamic (SC DHfK Leipzig), weil sich Melsungens Ivan Martinovic im Spiel gegen Österreich folgenschwer verletzte. Der Halbrechte, der im Sommer zu den Rhein-Neckar Löwen wechseln wird, krachte auf die Schulter und wird wohl länger ausfallen.

Herzstück der Mannschaft ist fraglos Duvnjak, für den die Spiele in Köln wegen diverser Karriere-Highlights in der Lanxess Arena besondere werden dürften. Erinnerungen werden auch wach an das Hauptrundenduell 2019, das die deutsche Mannschaft hauchzart für sich entscheiden konnte (21:20).