Die vier berühmtesten Minuten der Bundesliga - und eine fast eingefrorene Tabelle

Eigentlich ist das unglaublich: Die vier bekanntesten Minuten der Bundesliga haben dazu geführt, dass die Abschlusstabelle der Saison 2000/01 bis auf eine Ausnahme genauso aussah wie die Tabelle des 33. Spieltags - Meister FC Bayern inklusive.

Dabei war die LIVE!-Tabelle am 19. Mai 2001, so gegen 17.15 Uhr das, was alle in ihren Bann zog: Hamburgs Sergej Barbarez köpfte gegen die Bayern das 1:0 - was Schalke zum Meister gemacht hätte. In Gelsenkirchen wurde das dramatische Duell gegen Unterhaching abgepfiffen - und nach dem 5:3 fluteten Zigtausend Schalker Fans den Rasen des Parkstadions. Die altehrwürdige Arena würde doch tatsächlich mit dem Meistertitel für die Knappen in den Bundesliga-Ruhestand gehen. Und die Hachinger zurück in die 2. Liga schicken ...

Andersson und ein Finale im Konjunktiv

Bundesliga-Geschichte im Konjunktiv, denn Bayerns Innenverteidiger Patrik Andersson versenkte in der Nachspielzeit einen umfassend diskutierten, indirekten Freistoß zum 1:1 - was die Münchner zum Meister machte. Allein schon dieser Fakt versetzte Millionen Fans in Ekstase bzw. tiefste Trauer.

Hachings Märchen endet trotz doppelter Führung

Weil aber auch Cottbus bei 1860 mit 1:0 gewann, blieb auch im Keller alles gleich - Unterhaching, das auf Schalke mit 2:0 und in der 69. Minute mit 3:2 führte, konnte seine zwischenzeitliche Rettung vergessen. Die SpVgg verharrte nach Abpfiff in Gelsenkirchen unter dem Strich, zwei Jahre Bundesliga-Märchen inklusive der maximalen Leverkusen-Spielverderberei im Mai 2000 waren vorbei.

Das pure Bundesliga-Drama am 34. Spieltag 2000/01 ließ Dortmund als Tabellendritten in die Champions-League-Qualifikation einziehen, die Leverkusener behaupteten als Vierter durch ein 1:0 gegen Bochum ebenfalls einen CL-Quali-Platz, Herthas Mühen fruchteten mit dem 1:0 beim FCK nicht, die Berliner durften als Fünfter mit der Teilnahme am damaligen UEFA-Cup zufrieden sein. Die heutige Europa League, was für eine Traumvorstellung für die Alte Dame des Jahrgangs 2021/22!

Werder Bremen gab gegen Hansa Rostock alles, um doch noch nach Europa zu gelangen, doch der SC Freiburg ließ gegen Wolfsburgs nichts anbrennen, so dass auch diese Entscheidung so ausfiel, wie sie sich am 33. Spieltag abgezeichnet hatte. Nur Cottbus und Stuttgart hatten die Plätze getauscht - Energie wurde 14., der VfB rutschte glücklich über den Klassenerhalt auf Rang 15 ab.

Siebenmal passierte gar nichts

Platz 1 bis 18 fast ohne jede Veränderung im Tableau - das schien in den letzten Minuten des 34. Spieltags 2000/01 undenkbar. Getoppt wurde diese Statistik in den bisher 1999 Bundesliga-Spieltagen nur siebenmal, als jeder Klub dort verharrte, wo er am Spieltag zuvor auch schon angesiedelt war.

Auch das war natürlich eine Frage von wenigen Minuten, doch so dramatisch wie am 19. Mai 2001 wurde es nie mehr ...

