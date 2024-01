Die vielversprechendsten Talente bei der Handball-EM 2024

Der Startschuss für die Handball-EM 2024 fällt am 10. Januar. Neben den großen Handball-Stars wie Alex Dujshebaev, Nikola Karabatic und Andreas Wolff wollen sich auch einige Talente ins Rampenlicht spielen: Eine Übersicht über die Top-Talente des Turniers.

Francisco Costa (Portugal)

Er ist gerade mal 18 Jahre alt und Portugals größte Handball-Hoffnung: Francisco Costa. Mit 101 Toren führt der Rückraum-Rechte von Sporting Lissabon die Torschützenliste der heimischen Liga an, auch in der European League zählt er zu den erfolgreichsten Schützen des Wettbewerbs. Das einzige Handball-Defizit von Francisco Costa neben (noch) fehlenden Muskeln: die Abwehrarbeit.

Miloš Kos (Serbien)

Diese Saison markiert den Durchbruch von Miloš Kos. Bei seinem Club RK Zagreb ist der 21-Jährige der drittbeste Torschütze in der Champions League hinter Routinier Timur Dibirov und Luka Klarica (35 Toren). Bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2023 stellte der Rückraumspieler seine Torgefährlichkeit und Wurfgewalt unter Beweis und beendete das Turnier mit Serbien auf dem vierten Platz und als drittbester Torschütze. Jetzt folgt das EM-Debüt mit der A-Nationalmannschaft.

Elias Ellefsen á Skipagøtu (Färöer)

MVP in der schwedischen Liga, Top-Torschütze bei der Junioren-WM 2023, Wechsel zum THW Kiel. Dazu 50 erzielte Tore in der Handball-Bundesliga und 33 in der Champions League. Elias Ellefsen á Skipagøtu schwimmt derzeit auf einer Welle des Erfolgs. Jetzt führt der gerade einmal 20-jährige Spielmacher die Färöer zu ihrer ersten Teilnahme bei einer Europameisterschaft.

Dominik Kuzmanovic (Kroatien)

Eine der großen Turnierhoffnungen von Kroatien steht zwischen den Pfosten: Dominik Kuzmanovic. Der 21-Jährige feierte bereits bei der WM 2023 sein internationales Debüt und kam dort in vier Spielen zum Einsatz. Den Auftakt in Mannheim wird der junge Torhüter vorrausichtlich krankheitsbedingt verpassen und soll erst später zum Team dazustoßen.

David Späth (Deutschland)

Der Gespannspartner des erfahrenen Andreas Wolff ist der junge David Späth. Der beste Torhüter U21-WM 2023 ebnete der deutschen Mannschaft mit 35% gehaltener Bälle den Weg zum Titel. Bei den Rhein-Neckar Löwen ist der 1.97m große Torhüter ebenfalls nicht mehr wegzudenken. Dort verzeichnete der 21-Jährige bisher eine Fangquote von 30,4%.

Zoran Ilic (Ungarn)

Seit dieser Saison spielt Zoran Ilic für den HSV Hamburg und erzielte in 12 Spielen bisher 17 Tore. Zuvor hatte Ilic bei Veszprem und Wisla Plock (inter-)nationale Erfahrung gesammelt und gewann mit Veszprem 2023 die Meitschaft und den Pokal. In seiner Heimat wurde der 22-Jährige bereits zweimal in Folge zum besten Jugendspieler ausgezeichnet (2021, 2022) und war Teil des All-Star-Teams bei der U21-WM im vergangenen Sommer, bei der mit Ungarn die Silbermedaille holte.

Óli Mittún (Färöer)

Der zweite junge Färöer, den es gilt im Blick zu behalten. Der 18-Jährige schnappte sich 2022 bei der U18-EM und im vergangenen Jahr bei der U21-WM die Torjägerkrone. Der Cousin von Skipagøtu spielt in Schweden bei IK Sävehof, die - auch dank Mittun - den Einzug in die Hauptrunde der EHF European League perfekt gemacht haben. "Wir werden natürlich alles dafür tun, um jedes Spiel zu gewinnen", hatte Mittun im Dezember erklärt.