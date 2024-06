Die vielversprechendsten Neuzugänge der NFL: Jetzt "Icing the kicker" hören!

Zahlreiche prominente Namen haben in der vergangenen NFL-Offseason das Team gewechselt. Wem kann die Luftveränderung besonders gut tun? "Icing the kicker" klärt auf.

Die neue NFL-Saison rückt näher, die Minicamps sind im Gange - unter anderem auch mit einigen Spielern, die das Training an einem anderen Ort aufnehmen wie in der vergangenen Saison. Zahlreiche prominente Spieler haben in der Offseason entweder via Free Agency oder via Trade das Team gewechselt.

Bei welchen der Wechsel genau richtig sein könnte, darüber sprechen Host Detti und die kicker-Redakteure Consti, Thomas und Michael in der neuen Folge "Icing the kicker". Besonders die Running-Back-Position, auf der sich das Karussell in der Free Agency in voller Fahrt drehte, produziert gleich drei große Namen für die Folge - die allesamt in besseren Umständen gelandet sein könnten als zuvor.

Außerdem bespricht die Crew noch zwei Namen von Wide Receivern, von denen einer das genau richtige Puzzlestück für einen Emporkömmling sein könnte - und einer aus einer lange Zeit dysfunktionalen Offense befreit wird. Schließlich findet auch ein Defender noch den Weg auf die Liste - weil sein neues Team ihn zu einem überraschend niedrigen Preis erstanden hat. Um wen es sich handelt? Jetzt hören bei "Icing the kicker".

Podcast #95: Old Faces In New Places Was haben Derrick Henry, Saquon Barkley, Josh Jacobs, Jerry Jeudy, Stefon Diggs und Brian Burns gemeinsam? All diese NFL-Veteranen haben 2024 ein neues Team gefunden! Ob das gut gehen wird, beleuchtet die Crew von „Icing the kicker“ intensiv und gibt ihre Prognosen ab. Detti, Michael, Thomas und Constantin verraten euch, ob sich der Tapetenwechsel für die beteiligten Parteien lohnen wird - oder die Karrieren eher still und leise ausklingen werden… Dazu gibt es eine Einschätzung zur Vertragsverlängerung von Trevor Lawrence bei den Jacksonville Jaguars. Hört rein! Die nächste Ausgabe von „Icing the kicker“ mit dem Start der Division Previews gibt es am 4. Juli! Foto Credit: IMAGO / ZUMA Wire alle Folgen

In der Offseason muss allgemein nicht auf "Icing the kicker" verzichtet werden - die National Football League weiß schließlich, wie man im Gespräch bleibt. Das Podcast-Format in Zusammenarbeit mit der Footballerei und dem kicker erscheint in dieser Zeit allerdings im Zweiwochen-Rhythmus. Die nächste Folge erscheint bereits am 4. Juli 2024.

Und ihr dürft wie gehabt weiter teilhaben an "Icing the kicker"! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer.

