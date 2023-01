Die VfL-Mannschaft ist der Star: Jetzt punktet sogar Casteels

Der VfL Wolfsburg stellt die Mannschaft mit den meisten Scorern der Bundesliga, angeführt von Patrick Wimmer. Seit Dienstag gehört sogar Torwart Koen Casteels dazu.

Mit einem Tor und zwei Vorlagen war diesmal Mattias Svanberg der überragende Wolfsburger Spieler. 5:0 bei Hertha BSC, der Schwede, neu in der Startelf, schraubte das persönliche (Scorer-)Punktekonto auf fünf. Führend ist mit sieben Zählern (zwei Treffer und fünf Assists) Patrick Wimmer. Es scheint dem Österreicher fast ein bisschen unangenehm zu sein, als VfL-Topscorer an exponierter Stelle zu stehen, deswegen unterstreicht er: "Die Mannschaftsleistung ist überragend bei uns." Und in der Tat: Nur Schalke (Drexler mit fünf Punkten) und Mainz (Onisiwo mit sechs) haben einen Topscorer mit einer geringeren Ausbeute als Wimmer, Wolfsburg hingegen ist mit 20 verschiedenen Scorern top in der Bundesliga. Seit Dienstag gehört nun sogar der Torwart dazu.

Casteels legt Marmoush auf

Es war die Krönung bei der VfL-Gala im Berliner Olympiastadion. Ein langer Abschlag von Koen Casteels landete bei Omar Marmoush, der von der linken Seite aus zum Solo ansetzte und dieses mit dem Treffer zum 5:0-Endstand veredelte. Vorlage für den Keeper, die erste Torbeteiligung eines Bundesliga-Schlussmannes in dieser Spielzeit. Jedoch nicht für den Belgier, der bereits 2019 beim Wolfsburger 3:0-Sieg in Mönchengladbach das zwischenzeitliche 2:0 durch Admir Mehmedi vorbereitet hatte.

Der beste Bundesliga-Scorer unter den Torhütern ist für Casteels allerdings unerreichbar: Elfmeter-Experte Hans Jörg Butt (HSV, Leverkusen, FC Bayern) erzielte 26 Treffer vom Punkt aus.

Mit seinem Assist liegt Casteels wiederum in der Wolfsburger Scorerliste dieser Spielzeit nun gleichauf mit gleich sieben Feldspielern (Bornauw, Brekalo, Franjic, Guilavogui, Lacroix, Paredes, Waldschmidt), die in diesem Jahr ebenfalls eine Torbeteiligung aufzuweisen haben. Darüber folgen zwölf Spieler mit drei bis sieben Scorerpunkten, angeführt von Flügelmann Wimmer. Der unterstreicht: Die Mannschaft ist der Star. "Wir haben viele Spieler, die Tore schießen und vorbereiten können." Nun sogar auch der Torwart.