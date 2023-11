Die VfB-Pläne mit Kastanaras, Egloff, Massimo und Haraguchi

Wie es mit Serhou Guirassy beim VfB Stuttgart weitergeht, kann derzeit wohl niemand seriös beantworten. Anders sieht es bei einem Quartett aus der zweiten Reihe aus - nur einer soll bleiben.

Roberto Massimo (23), Genki Haraguchi (32), Lilian Egloff (21) und Thomas Kastanaras (20) spielen unter Trainer Sebastian Hoeneß derzeit fast keine Rolle. Haraguchi wurde erst im Winter in größter Not von Union Berlin verpflichtet und wurde von Bruno Labbadia im defensiven Mittelfeld stets berücksichtigt. Doch mit der Verpflichtung von Hoeneß war auch die Zeit des Japaners beim VfB vorbei. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Zuletzt gab es Gerüchte, wonach Klubs aus seiner Heimat, unter anderem Vissel Kobe, um ihn werben.

Nicht viel besser ist die Situation von Massimo. Nach seiner Leih-Rückkehr von Academico Viseu (Portugal) hat er sich trotz Angeboten aus der 2. Liga entschieden, am Neckar zu bleiben. An den ersten drei Spieltagen wurde er jeweils eingewechselt, für mehr reichte es nicht. Eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages bei den Schwaben ist ausgeschlossen. Wenn Massimo Spielpraxis sammeln will, wird er bereits einen Wechsel im Winter in Betracht ziehen müssen.

Eigengewächs Egloff ist indes seit mehr als 20 Jahren beim VfB und wurde lange als großes Talent gehandelt. Für den Durchbruch hat es allerdings aus verschiedenen Gründen bis heute nicht gereicht und nun läuft sein Vertrag im Sommer aus. Im Test gegen den 1. FC Nürnberg (2:0) glänzte der Mittelfeldspieler zwar wieder, doch in der Liga wurde ihm zuletzt sogar der 18-jährige Luca Raimund vorgezogen. "Ihm gehört die Zukunft", hatte Hoeneß zuletzt gesagt. Damit scheint bei Egloff ein Bleiben über Juni hinaus mehr als unwahrscheinlich.

Kastanaras' Problem mit Guirassy und Undav

Anders sieht es dagegen bei Kastanaras aus, der noch einen Vertrag bis 2025 hat. Das Sturmtalent hat allerdings angesichts der übermächtigen Konkurrenz mit Guirassy und Deniz Undav (ausgeliehen mit Kaufoption) derzeit keine Chancen auf Einsätze und schaffte es nur in Heidenheim überhaupt in den Spieltagskader. Der Deutsch-Grieche soll allerdings allenfalls ausgeliehen werden, um auf höherem Niveau als in der Regionalliga (mit dem VfB II) Spielpraxis zu sammeln. Dort hat er in dieser Saison in sechs Einsätzen vier Tore erzielt.