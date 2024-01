Die USA rufen: Nationalspielerin Rauch verlässt Wolfsburg

Nach Bayerns Lina Magull, die zu Inter Mailand geht, verliert die Bundesliga eine weitere Nationalspielerin. Felicitas Rauch wagt den Schritt über den Atlantik und unterschreibt bei North Carolina Courage.

Neun Jahre bei Turbine Potsdam, dann die Hälfte noch einmal beim VfL Wolfsburg: Nun kommt ein dritter Verein in der Vita von Nationalspielerin Felicitas Rauch hinzu. Die 27 Jahre alte Linksverteidigerin wechselt mit sofortiger Wirkung zu North Carolina Courage in die finanzstarke US-amerikanische NWSL. Wie der VfL am Mittwoch mitteilte, haben sich beide Seiten auf die Auflösung des ursprünglich bis Sommer 2025 laufenden Vertrags geeinigt.

"Feli ist mit dem Wunsch auf uns zugekommen, das Vertragsverhältnis aufzulösen, um ihre Karriere in der US-amerikanischen Profiliga fortzusetzen", wird Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg in einem Statement zitiert. "Wir haben uns die Entscheidung, dieser Bitte zu entsprechen, nicht leicht gemacht, schließlich verlieren wir eine langjährige Leistungsträgerin sowie eine tolle Persönlichkeit. Für diesen Schritt sprach letztlich neben der Tatsache, dass wir ihr diesen Karrieretraum ermöglichen wollten, auch die wirtschaftliche Komponente."

In den USA trifft Rauch etwa auf die brasilianische Nationalstürmerin Kerolin, die zurzeit mit einem Kreuzbandriss fehlt, allerdings nicht mehr auf die jüngst zum FC Arsenal gewechselte US-Nationalspielerin Emily Fox. Die reguläre Saison hatte NCC auf dem dritten Platz abgeschlossen, war in der ersten Play-off-Runde dann an NJ/NY Gotham City (0:2) gescheitert.

Der Stammplatz in der Nationalelf ging verloren

Auch wenn einige Europäerinnen in den USA ihr Geld verdienen - beispielsweise die Spanierin Esther, die Schwedin Hanna Glas (zuletzt beim FC Bayern) oder die Österreicherin Sarah Puntigam (zuletzt beim 1. FC Köln), wird Rauch die erste Deutsche in den Kadern für die NWSL-Saison 2024. In der Vergangenheit hatte unter anderem Almuth Schult (Angel City FC) den Schritt über den Atlantik gewagt, ihre Zeit dort aber früh abgebrochen.

Bei den Wölfinnen hatte Rauch zuletzt ihren Stammplatz an Nuria verloren. Die Spanierin hatte nach Anpassungsschwierigkeiten Fuß gefasst. Nicht nur wegen einer eigenen Zehenverletzung, auch wegen ihrer Darbietungen saß Rauch folglich draußen. "Sie hat lange Zeit überragende Leistungen gebracht, kann aber aktuell nicht ihr Leistungsniveau abrufen", sagte VfL-Trainer Tommy Stroot Mitte November - und setzte zeitweise auch die gelernte Innenverteidigerin Dominique Janssen links ein.

Auf ihre Zeit beim VfL blickte Rauch voller positiver Emotionen zurück. "Der Verein fühlte sich von Tag eins an wie ein Zuhause an. Neben zahlreichen fußballerischen Highlights, Träumen, die Realität wurden und unvergesslichen Erfolgen durfte ich während meiner Zeit beim VfL auch tolle Menschen in mein Herz schließen", heißt es in einer Pressemitteilung.

In der Nationalelf besetzte die Hoffenheimerin Sarai Linder in den jüngsten Länderspielen die linke Defensivseite, die für lange Zeit für Rauch reserviert gewesen war. Ob die 36-malige Nationalspielerin in den USA verstärkt auf dem Radar von Bundestrainer Horst Hrubesch bleibt, wird sich zeigen.