Die US-Tour ruft: Bale nimmt am Golfturnier von Pebble Beach teil

Nach dem Karriereende als Profifußballer will Gareth Bale nun auf dem Golfplatz durchstarten. Der Waliser nimmt erstmals an einem Turnier der US-Tour teil.

"Ich freue mich, mitteilen zu können, dass ich Anfang des nächsten Monats beim Pebble Beach Pro-Am spielen werde", schrieb der Waliser am Montag bei Instagram und ließ ein "Let's go" folgen. Bale hatte seine Fußballerkarriere am 9. Januar beendet, zuletzt war der 33-Jährige in der Major League Soccer für Los Angeles FC aufgelaufen und Meister geworden.

Es komme "eine Zeit der Veränderung und des Übergangs, eine Gelegenheit für ein neues Abenteuer", teilte Bale damals mit. Schon während seiner Zeit als Fußballer war Bale häufig auf dem Golfplatz zu finden, was ihm vor allem bei Real Madrid Negativschlagzeilen einbrachte. "Er denkt zuerst an das Nationalteam von Wales, dann an Golf und dann an Real Madrid", sagte Predrag Mijatovic, als er Manager bei Bales Königlichen war. Die Fans der Waliser entwarfen daraufhin eine Nationalflagge, auf der geschrieben stand: "Wales. Golf. Madrid. In dieser Reihenfolge." Bale und seine Teamkollegen posierten nach einem Länderspiel lachend damit.

In Kalifornien spielt Bale an der Seite eines Profis, insgesamt 156 solcher Paare gehen auf drei verschiedene Kurse. Unter anderem sind US-Open-Champion Matt Fitzpatrick (England) und der Weltranglistenerste Patrick Cantlay (USA) dabei.

Bale hat ein Handicap von -2. Das Turnier in Pebble Beach findet vom 30. Januar bis 5. Februar statt.