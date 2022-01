Die unterschiedlichen Smith-Brüder unterschreiben bei Wormatia Worms

Oberliga-Spitzenreiter Wormatia Worms hat sich mit einem Brüderpaar vom Verbandsligisten SV Morlautern verstärkt. Was die fußballerischen Merkmale anbelangt, könnten Joshua und Justin Smith unterschiedlicher kaum sein.

Joshua und Justin Smith werden ab sofort das Trikot von Wormatia Worms tragen. Das Brüderpaar kommt vom Verbandsligisten SV Morlautern und hat nach erfolgreichem Probetraining an der Alzeyer Straße Verträge bis 2024 unterschrieben.

"Es freut uns, dass Morlautern es den Jungs ermöglicht hat, bei uns den nächsten Schritt machen zu können", bedankt sich der Sportliche Leiter Norbert Hess bei den Verantwortlichen des Spitzenreiters der Verbandsliga 1. Zu dem Smith-Brüdern fügt Hess an: "Sie passen gut in unser Anforderungsprofil: jung, regional, sehr ehrgeizig. Im Probetraining haben sie den Trainer endgültig überzeugt. Beide sind charakterlich gute Jungs, die es in Morlautern bisher gut gemacht haben. Jetzt bieten wir ihnen die Chance, sich in der Oberliga zu beweisen."

Wir hatten schon die ein oder andere Spielsituation, in der uns die Lufthoheit gefehlt hat. Kristjan Glibo, Trainer der Wormatia Worms

Sehr viele Gemeinsamkeiten, doch bei den fußballerischen Ausprägungen ergeben sich deutliche, für Worms womöglich sehr produktive, Unterschiede: Joshua Smith (22) ist ein 1,95 Meter großer Innenverteidiger. "Joshua ist groß, kopfballstark, ruhig am Ball und defensiv variabel einsetzbar", sagt Trainer Kristjan Glibo, der die aufgezählten Eigenschaften gut brauchen kann: "Wir hatten schon die ein oder andere Spielsituation, in der uns die Lufthoheit gefehlt hat. Man denke an die Ausfälle im Pokalspiel in Dudenhofen. Und in der Meisterrunde werden wir auch eher mal einen Vorsprung verteidigen müssen."

Ganz andere Vorzüge bringt Bruder Justin Smith mit: "Er ist schnell, beweglich und offensiv wie defensiv variabel auf beiden Außenbahnen einsetzbar", so Glibo. Der 21-Jährige, der 1,78 Meter groß ist, spielte in der Jugend auch schon beim 1. FC Kaiserslautern.

Zurück zu den Gemeinsamkeiten. Beide Neuzugänge freuen sich auf einen "Traditionsverein mit geilen Fans". Joshua verströmte kurz nach seiner Vertragsunterschrift prompt Entschlossenheit: "Ich bin jemand, für den das nächste Spiel immer das wichtigste ist und ich hasse es zu verlieren. Wenn man jedes Spiel mit 100 Prozent Wille angeht, gewinnt man oft und steigt dann am Ende vielleicht auch auf."