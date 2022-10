"Die Unsicherheit ist einfach da"

Die vage Hoffnung, in ruhigem Fahrwasser durch diese Saison zu gelangen, erlitt bei Arminia mit dem blutleeren 1:2 gegen Karlsruhe einen empfindlichen Rückschlag. Wie stemmt sich das Team nun gegen die Krise?

Für den Torwart des Tabellenletzten ist es eine klare Sache. "Es geht darum, den Kampf um den Klassenerhalt noch intensiver anzunehmen", fordert Martin Fraisl. Über weite Strecken der Partie gegen den Karlsruher SC hatte der 29-Jährige hinter einer fahrigen Bielefelder Mannschaft agieren müssen. Das löchrige Nervenkostüm gelte es für die kommenden Wochen zu flicken. "Wir müssen das Spiel darauf auslegen, dass wir uns auch in unsicheren Phasen einen Anker bauen, um uns da rausziehen zu können."

Wenn wir so spielen, werden wir die nötigen Punkte sammeln. Martin Fraisl

Wie dieser Anker aussehen kann? Diese Frage beantworteten Fraisls Vorderleute selbst in einem kurzen Zeitraum nach dem Seitenwechsel. Nach einer blamablen Vorstellung vom Gegner mit einem 0:1-Zwischenstand die Kabine geschickt, war es dort seitens Trainer Daniel Scherning emotional und laut geworden. Das sei angebracht gewesen und habe seine Wirkung nicht verfehlt, findet Fraisl mit Blick auf die ersten Minuten nach dem Wiederanpfiff, in denen Arminia auch zum zwischenzeitlichen 1:1 durch Janni Serra gekommen war. "In der Phase haben wir schon sehr viel auf den Platz gebracht, was Zweitligafußball ausmacht", so der Keeper, der die Spielklasse aus seiner Zeit in Sandhausen und auf Schalke kennt. "Wenn wir so spielen, werden wir die nötigen Punkte sammeln."

Fraisl: "Es wird nur darum gehen, die Liga zu halten"

Punkte für den Abstiegskampf, wie der Österreicher klar zu verstehen gibt: "Es wird nur darum gehen, die Liga zu erhalten und ein neues Fundament für die nächsten Jahre zu bauen." Jetzt müsse man sich aus dem Karlsruhe-Spiel "diese guten Minuten ansehen, was wir richtig gemacht haben, und das im besten Fall über 90 Minuten auf den Platz zu bringen." Wovon man momentan offenbar weit entfernt scheint, wie nach dem schnellen, erneuten Rückstand klar zu sehen war. Fraisl: "Da ist es wieder bergab gegangen. Die Unsicherheit ist einfach da und die Mannschaft ist noch nicht so stabil, eine Hälfte gut durchzuziehen."

Trainer Daniel Scherning will die Arminia zum Klassenerhalt führen. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Auch Trainer Daniel Scherning sieht das Erreichen des rettenden Ufers in der Tabelle als vorerst einziges Ziel. Mit allen Mitteln. "Da sind Grundtugenden an erster Stelle zu sehen. Laufbereitschaft, Zweikampfverhalten. Dinge, die weniger mit dem Ball zu tun haben. Die müssen wir aufs Feld bekommen, und das nicht nur über Phasen, sondern über 90 Minuten. Fakt ist, dass wir ganz eng zusammenrücken und wieder andere Ergebnisse einfahren müssen als in den letzten zwei Spielen."

Scherning: "Gute 15, 20 Minuten reichen nicht"

Wie findet der Bundesliga-Absteiger zurück zu alter Stärke? "Das kommt nur wieder, wenn du dir über die einfachen Dinge Sicherheit holst", so Scherning. "Wir müssen es auf jeder Position besser machen, um dann auch als Mannschaft wieder besser zu funktionieren. Es geht darum, dass man sich über die kleinen Erfolgserlebnisse wieder Selbstvertrauen holt, und dann vielleicht auch die etwas komplizierteren Dinge wieder funktionieren. Es geht einzig und allein um den Klassenerhalt - um nicht mehr und nicht weniger." An der Situation, alleiniger Tabellenletzter der 2. Liga zu sein, könne man jetzt nichts mehr ändern. "Was wir beeinflussen können, ist unsere Leistung im nächsten Spiel. Und die muss besser werden", so Scherning, dem dabei vor der nun anstehenden, schweren Aufgabe beim Aufstiegskandidaten Hannover 96 dennoch nicht bange ist. "Unlösbar ist gar nichts. Jedes Spiel fängt bei 0:0 an. Aber gute 15, 20 Minuten reichen nicht, um ein Zweitligaspiel zu gewinnen."

Konstanz und Konsequenz sind nun im Bielefelder Lager gefragt. Torhüter Martin Fraisl sieht um die Schwere dieses Unterfangens und vermutet eine Ursache im steten Niedergang während der letzten Monate, zeigt sich aber dennoch auch zuversichtlich: "Wenn es drauf ankommt, kann die Mannschaft Dinge noch nicht so umsetzen, weil zu viel passiert ist in den letzten eineinhalb Jahren. Wir müssen dennoch schleunigst schauen, dass wir die vorgegebenen Dinge auch umsetzen. Dann werden wir erfolgreich sein."