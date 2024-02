Die Uhr tickt in Frankfurt: Marmoush verhindert Schlimmeres

Besser als zuletzt, aber weit entfernt vom Potenzial: Eintracht Frankfurt tut sich weiter schwer, glaubt aber an die rosige Zukunft.

Schmerzhaft war es. Doch der Adrenalinrausch lenkte Omar Marmoush erstmal ab, er stand auf und drehte zum Jubeln ab. Kurz darauf saß der Ägypter aber doch mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen und ließ seinen Oberschenkel behandeln, der bei seiner Grätsche ins Tor eine unangenehm heftige Bekanntschaft mit dem Torpfosten machen musste. Die Art und Weise des Führungstreffers, der am Ende des Tages beim 1:1 gegen den VfL Bochum zumindest einen Punkt sicherte, steht symbolisch für das, was der Eintracht zuletzt abging: Kampf und Wille, wenn nötig auch über die Schmerzgrenze.

Nach Marmoushs Rückkehr vom Afrika-Cup hatte Trainer Dino Toppmöller ein klares Vorhaben, das er jedoch nicht mit der Familienplanung im Hause Kalajdzic abgesprochen hatte. Statt neben Marmoush im Sturm zu spielen, hielt Sasa Kalajdzic am Samstagmittag nämlich sein gerade neugeborenes Kind in den Armen. Die gemeinsam Premiere der beiden im Eintracht-Dress ist damit vertagt. Allein konnte Marmoush das Wochenende der Eintracht-Familie nicht gänzlich retten.

Mit gellenden Pfiffen in die Kabine

Mit gellenden Pfiffen wurde die Mannschaft zur Halbzeit in die Kabine geschickt und auch nach Spielende war die Szenerie eine ähnliche. Teile des Publikums im Frankfurter Waldstadion zeigten recht klar, wie sie zu den jüngsten Auftritten ihrer Elf stehen. "Das werden wir aushalten, das ist auch okay. Ein bisschen Geduld wäre aber angebracht", mahnte Trainer Dino Toppmöller. "Wir haben alle hohe Ansprüche. Da müssen wir damit leben, dass Unzufriedenheit kundgetan wird", zeigte sich auch Manager Markus Krösche entspannt. Das Problem: Die Strapazierfähigkeit des Geduldsfadens stellt die Eintracht seit einigen Wochen auf die Probe.

Es ist völlig nachvollziehbar, dass die Verantwortlichen immer wieder auf den immensen Umbruch hinweisen. Es ist jedem klar, dass Spieler wie Donny van de Beek, Kalajdzic oder Hugo Ekitiké nach Monaten mit kaum oder gar keiner Spielpraxis ihre Anlaufzeit brauchen. Es liegt auf der Hand, dass die Prozesse und Automatismen im Spiel noch nicht wie selbstverständlich ablaufen.

Doch unter Berücksichtigung all dieser Faktoren ist der der Ertrag dennoch zu niedrig. Fünf Punkte holte die Eintracht aus den Spielen gegen Schlusslicht Darmstadt, den Vorletzten Mainz, Köln auf Rang 16 und Bochum auf Platz 14. Ein Verein, der das internationale Geschäft als klares Ziel im Blick hat, muss sich hier anders schlagen. Die Verantwortlichen wurden am Samstag nicht müde, die Fortschritte im Vergleich zur Vorwoche zu betonen. Die "Energie und die Power", die die Mannschaft im zweiten Durchgang auf den Platz gebracht habe, "muss unser Anspruch sein", bekräftigte Toppmöller. "Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und deutlich schneller in die Tiefe gespielt", ergänzte Krösche. Alles richtig, doch die Messlatte lag nach dem 0:2 zuletzt in Köln auch wirklich auf dem Boden.

Marmoush und die Musikbox

Die Fortschritte sind eng mit dem Namen Marmoush verknüpft, der mit seinen dynamischen Tiefenläufen und dem Zug zum Tor genau das ins Spiel brachte, was sich Toppmöller im Vorfeld erhoffte. "Er ist extrem wichtig ist, weil er ein positive Energie mitbringt. Nicht nur auf dem Platz, auch in der Kabine war in dieser Woche gleich ein ganz anderes Leben drin. Er bringt die Musikbox mit, er hat eine gute Energie, ist ein guter Typ und gibt uns sehr viel", erklärte der Chefcoach. Einem Kritikpunkt musste sich Marmoush aber stellen: Direkt nach der Pause kam er auf Vorlage von Mario Götze in bester Position zum Abschluss - und jagte den Ball übers Tor. "Da will er zu viel. Es wäre angebracht gewesen, einen Tick weniger scharf zu schießen", bemängelte Toppmöller.

Unterm Strich ist Marmoush aber der letzte, der für sein Spiel am Samstag kritisiert werden kann. Die Eintracht hatte andere Baustellen. In der ersten Halbzeit waren Tempogegenstöße in den freien Raum die wirklich einzige Option, den VfL Bochum halbwegs unter Druck zu setzen. Wurde der Ball kontrolliert durch die Reihen der SGE geschoben, fiel den Akteuren wirklich gar nichts ein. Nach der Pause wurde es besser - da fehlte dann die Kaltschnäuzigkeit. Hinten leisteten sich die sonst so stabilen Innenverteidiger Robin Koch und Willian Pacho ungewohnte Unsicherheiten, von denen Bochum nur eine ausnutzte.

Van de Beek: Erst rein, dann wieder raus

Von den Neuzugängen blieb einmal mehr die nicht gerade prickelnde körperliche Verfassung in Erinnerung. Van de Beek musste nach seiner Einwechselung in der 21. Minute schon vor dem Schlusspfiff wieder vom Rasen. Ekitiké gefiel zwar mit Dynamik und Tempo, wirkte aber schnell platt. "Ich freue mich auf die Zeit, wenn die Spieler in dem Fitnesszustand sind, über 90 Minuten gehen zu können. Da können wir uns auf viele gute Spiele freuen", verkündete Toppmöller. Bis die Mannschaft in dieser rosigen Zukunft angekommen ist, dürfte aber noch etwas Zeit vergehen. Zu viel, vielleicht. Die Uhr tickt jedenfalls.

"Wir sind nicht am, 33. Spieltag, lasst uns ein bisschen Zeit", forderte Krösche. Der Wettlauf hat aber längst begonnen. Am Donnerstag startet die K.-o.-Phase der Europa Conference League gegen Union Saint-Gilloise, das gerade nach Belieben durch die belgische Liga marschiert. In der jetzigen Verfassung, droht dort schon ein Traum zu platzen.