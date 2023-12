Die UEFA ringt um die Deutungshoheit

Die UEFA ist tot, es lebe die Super League? Nun, so einfach ist das nicht, obgleich das an diesem Donnerstag verkündete Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) das Monopol der Verbände erschüttert. Eine kommentierende Analyse.

Die ersten Meinungen zu dem Spruch der Luxemburger Behörde waren schnell gebildet. Von einem Sieg der Super League war da zu lesen, der EuGH habe sein "Grünes Licht" gegeben. "Der Fußball ist frei", frohlockte auch direkt Bernd Reichart, deutscher Medienmanager von A22-Sports, der Agentur, die die Interessen der Super-League-Company vertritt.

Kommt wirklich eine Super League?

Klar ist: UEFA, FIFA und andere Verbände dürfen nicht mehr willkürlich Sportler von ihren Wettbewerben ausschließen, wenn sie an Konkurrenzveranstaltungen teilnehmen. Sehr viel deutlicher machte dies der EuGH übrigens in einem ebenfalls am Donnerstag gesprochenen Urteil, dem Fall ISU. Zunächst einmal also ein Sieg für die Athleten, die jede Sportart nun einmal mit Leben füllen.

Für den Fußball und dessen Fans geht es nun vornehmlich um die Frage: Kommt nun wirklich eine Super League? A22 präsentierte sehr schnell seine Ideen. Ein 64 Mannschaften umfassendes, dreistufiges Ligasystem bei den Männern (32 Teams bei den Frauen), dessen Spiele Fans gratis auf Streaming-Plattformen verfolgen können. Teilnehmende Klubs sollen von garantierten Mindesteinnahmen profitieren sowie Solidaritätszahlungen, beides höher als die erwarteten Ausschüttungen der UEFA für den nächsten Zyklus. Das ist natürlich ein Pfund, wobei sich die Frage nach der Re-Finanzierung stellt.

Dreesen: "Wir stehen zu den europäischen Klub-Wettbewerben"

Dass es aber doch nicht so einfach ist mit der Super League, dürfte vielen auch schnell klar geworden sein. Spätestens, als große Klubs wie Manchester United, der FC Bayern, Atletico Madrid oder der FC Sevilla erklärten, dass sie für jenes Projekt nicht zur Verfügung stünden.

"Die Bundesliga bildet das Fundament des FC Bayern, so wie alle nationalen Ligen das Fundament der europäischen Fußballklubs darstellen. Deshalb ist es unsere Pflicht und unsere tiefe Überzeugung, sie zu stärken, und nicht zu schwächen. Ebenso stehen wir zu den europäischen Klub-Wettbewerben unter dem Dach der UEFA", ließ FCB-Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen wissen.

Ceferin ringt um Deutungshoheit

Wie lange der Weg für Reichart und Kollegen sein könnte zur Etablierung eines solchen Modells, verdeutlichte sich spätestens um 14 Uhr. Da begrüßte die UEFA zu einer virtuellen Medienkonferenz und hatte neben ihrem Präsidenten Aleksander Ceferin mit dem wandelnden Interessenkonflikt Nasser Al-Khelaifi (CEO von Paris St. Germain, dem katarischen Medienkonzern Bein-Sports und Vorstandschef der Großklubvereinigung ECA), La-Liga-Chef Javier Tebas, Pedro Proenca (Chef der Europäischen Ligen), Fan-Vertreter Ronan Evain (Football Supporters Europe) und David Terrier als Vertreter der Spielergewerkschaft Fifpro Köpfe diverser wichtiger Marktteilnehmer geladen. Deren Botschaft recht deutlich ausfiel: keine Super League.

"Wir sehen das als Chance, einige Regeln zu verbessern", rang Ceferin um die Deutungshoheit, die aktuell allerdings gefühlt auf Seiten von Reichart und Co. liegt. "Der Fußball bleibt vereint, sonst würden nicht verschiedene Stakeholder hier sprechen." Laut dem UEFA-Boss decke die Pressemitteilung des EuGH nicht den ganzen Inhalt des Spruchs ab, der wiederum zentrale Elemente des europäischen Sportmodells schütze wie den freien Zugang zum Wettbewerb durch sportlichen Verdienst in nationalen Ligen.

Ceferin geht zum Gegenangriff über

"Die sogenannte Super League wurde klar zurückgewiesen", glaubt der Slowene und ging zum Gegenangriff über: "Ich weiß nicht, ob wir schockiert oder amüsiert sein sollen." Dabei nahm Ceferin Bezug auf das dreistufige Super-League-Modell: "Sie präsentieren einen geschlossenen Wettbewerb." Für bestimmte Klubs sei es nicht möglich, sich über den nationalen Wettbewerb direkt für die höchste Liga dieses Modells zu qualifizieren.

Und damit herzlich willkommen im Raum der Interpretation. Denn natürlich trifft dies auch auf die Champions League der UEFA zu. Auch da muss der Meister einer kleinen Liga durch eine Knochenmühle an Quali- und Play-off-Partien, während die Top-Nationen künftig sogar über bis zu fünf Startplätze verfügen.

Monopolstellung erschüttert

Regulatorisch betrachtet muss die UEFA ihren 2021 in aller Eile zusammengeschusterten Kriterienkatalog schnellstens auf die Linie des EU-Wettbewerbsrechts bringen. Denn einfach so ihr Monopol behalten ohne diskriminierungsfreie Zulassung potenzieller Konkurrenzwettbewerbe dürfen die Verbände nach diesem EuGH-Spruch nicht mehr.

Das ist eine komplizierte Aufgabe für die Konföderation und birgt Risiken wie Schadenersatzklagen. Da aber ein Doppelwettbewerb - Champions League vs. Super League - ohnehin ziemlich unvorstellbarer scheint, theoretisch wie praktisch, ist eine ganz andere Entwicklung denkbar: Die großen Klubs nutzen die Marktöffnung als Druckmittel für noch mehr Mitsprache in Sachen Gestaltung und Geldverteilung in einem wie auch immer gearteten europäischen Top-Wettbewerb. Das wäre für den Mittelstand und die Kleinen nicht gerade wünschenswert, dennoch scheint es realistisch.