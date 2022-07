"Die UEFA muss keinen Wettbewerb fürchten"

Die UEFA sagt, die Super League sei tot. Am Montag wird die geplante und vorerst geplatzte Elite-Liga vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt.

Manchmal hat man das Gefühl, es sei bereits alles gesagt zu einem Thema. Und ein bisschen war das ja auch bei der European Super League so, als sie vor gut einem Jahr krachend scheiterte. Rechtlich aber geht das Säbelrasseln weiter und zwar an diesem Montag vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg.

Denn: Den Traum einer eigenen Liga, sozusagen eine der außergewöhnlichen Fußball-Vereine, möchten weder Real Madrid noch Juventus Turin aufgeben. Auch der FC Barcelona hält formal am Ausbruchsversuch fest. Allerdings geht man auf Seiten der Gegenspieler, also der UEFA, die die Champions League ausrichtet, und speziell der Großklubvereinigung ECA davon aus, dass die Katalanen am ehesten wieder in den alteingesessenen Kreis zurückfinden könnten.

Und dieser Kreis gibt sich seit Monaten siegessicher. So betonte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin zuletzt mit Blick auf die Super League: "Das Projekt ist tot, weil niemand mehr mitmachen will." Diesem Argument des Slowenen ist schwer beizukommen von der Gegenseite, etwa von Real-Präsident Florentino Perez oder Juve-Boss Andrea Agnelli, der nach dem versuchten Staatsstreich im April 2021 sein Amt als ECA-Vorsitzender abgab.

Denn zu Beginn ihrer Aktion hatten die Abtrünnigen beispielsweise noch die namhaftesten Premier-League-Vertreter an ihrer Seite: den FC Liverpool, Manchester City und United, den FC Chelsea, den FC Arsenal und Tottenham Hotspur, AC und Inter Mailand, Atletico Madrid. Alle zogen sich nach und nach zurück, speziell, weil die Fans auf die Barrikaden gingen.

Bayern und BVB an der Seite der UEFA

Dass die UEFA jüngst ihre angedachte Reform, ab 2024 Wildcards für die Champions League einzuführen, wieder kippte, ist zumindest ein Indiz dafür, dass Ceferin recht hat mit seiner Einschätzung. Die deutschen Vertreter wie der FC Bayern oder Borussia Dortmund standen in dem Streit früh an der Seite der UEFA. Entsprechend warb auch der neue DFB-Präsident Bernd Neuendorf in einem Gastbeitrag in der Welt am Sonntag: "Eine Super League wäre nichts anderes als ein Frontalangriff auf das europäische Sportmodell und die Grundwerte des Sports."

Auch das Europäische Parlament hatte sich im vergangenen Winter mit 597 zu 36 Stimmen zu diesen Werten und gegen "abtrünnige Wettbewerbe" bekannt. Nun ist also der EuGH gefragt, der von einem Madrider Gericht angerufen wurde, nachdem dort die Firma hinter der Mission, die Super League Company, geklagt hatte.

Ceferin: Kein Zwang zur Teilnahme an UEFA-Wettbewerben

Die Frage ist, inwiefern sich Werte des Sports in der Rechtsprechung niederschlagen können. Missbrauchen FIFA und im Speziellen UEFA ihre Marktmacht, agieren sie mit ihren Wettbewerben monopolistisch, wenn sie - wie geschehen - drohen, im Falle einer Super League daran teilnehmende Klubs Spieler nicht zu den bereits etablierten Wettbewerben respektive Welt- oder Europameisterschaften zuzulassen? Darum geht es im Kern vor dem EuGH. Ceferin argumentiert, niemand zwinge die Klubs an der Teilnahme der UEFA-Wettbewerbe.

Der renommierte Kartellrechtsexperte Mark E. Orth hält dagegen: "Bei Sportverbänden sind solche Exklusivitätsvereinbarungen üblich und meist sehr umfassend. Oft wird sämtlichen Akteuren, also etwa Klubs, Spielern, Schiedsrichtern und nicht selten auch Veranstaltungsorten verboten, ohne vorherige Genehmigung an Wettbewerben außerhalb des Verbandes teilzunehmen. Man mag nun einwenden, dass der Sport eben anders sei als normales Wirtschaftsleben."

In der Tat hat der EuGH gewisse Sonderrechte des Sports bereits anerkannt, um bestimmte Ziele zu schützen, etwa im Kampf gegen Doping. In Orths Augen aber habe es die UEFA versäumt, über bestimmte Regeln schützenswerte Ziele festzulegen, die ihr Monopol rechtfertigen würden. "Anders als etwa bei Amazon hat sich die UEFA ihre Marktbeherrschung auch nicht durch eigene besonders gute Leistungen im Wettbewerb erarbeitet, und anders als Amazon muss die UEFA als langjähriger Monopolist auch kaum Wettbewerb von den Rändern fürchten", führt der Münchner Rechtsanwalt weiter aus.

"Dass die UEFA Kontrolleur, Veranstalter und Vermarkter gleichzeitig ist und damit ein riesiger Interessenskonflikt von vorneherein gegeben ist, ist ein Hauptkritikpunkt, der stichhaltig ist", sagte der Sportrechtsexperte Dr. Holger Jakob im Deutschlandfunk. "Ich denke, der EuGH wird das europäische Sportmodell unterstützen und nicht stürzen. Möglicherweise wird er der UEFA ein paar Aufgaben in die Bücher schreiben, zum Beispiel, dass sie ihre Statuten so ändern muss für ein objektives, transparentes Verfahren", glaubt der Berliner Rechtsanwalt. Zwei Tage dauert die mündliche Verhandlung, zu der auch die Bundesregierung Vertreter entsenden wird. Gut möglich, dass sich daraus bereits eine Tendenz ergibt. Ein umfangreiches Urteil allerdings ist erst in einigen Monaten zu erwarten.

Einen ausführlichen Gastbeitrag des Kartellrechtsexperten Mark E. Orth zu dem anstehenden Verfahren lesen Sie in der aktuellen Montagsausgabe des kicker oder im eMagazine, das am Sonntagabend erscheint.