Die TV-Quote zu Deutschlands Sieg gegen Israel

Bei der TV-Quote zum deutschen Länderspiel gab es im Vergleich zur letzten Partie wenig Veränderungen.

Das ZDF schaffte mit Flick und Co. den höchsten Marktanteil am Samstagabend. IMAGO/MIS

Das erste Länderspiel der Nationalmannschaft im WM-Jahr hat eine ähnliche TV-Quote erreicht wie ihre letzte Partie in 2021. Im Schnitt sahen 6,37 Millionen Zuschauer am Samstagabend ab 20.45 Uhr die ZDF-Übertragung vom 2:0 des DFB-Teams gegen Israel in Sinsheim. Der Marktanteil betrug damit 24,5 Prozent. Die Vorberichte ab 20.15 Uhr interessierten 4,48 Millionen (17,3 Prozent).

Die RTL-Übertragung vom 4:1 der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick in Armenien zum Abschluss der WM-Qualifikation und des Länderspiel-Jahres am 14. November 2021 hatte 6,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt. Auch damals entsprach dies einem Marktanteil von 24,5 Prozent.

Das Aktuelle Sportstudio ab 22.52 Uhr sahen im ZDF immerhin noch 2,43 Millionen (MA: 14,9 Prozent).