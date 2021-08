Die TuS Koblenz gewinnt mit Clinton Asare "faire Aggressivität" hinzu

Die TuS Koblenz hat für ihre Defensive Clinton Asare verpflichtet, der bei namhaften westdeutschen Klubs das Fußballspielen lernte und der auch schon ein paar Regionalliga-Einsätze feiern durfte. Glaubt man den Koblenzer Verantwortlichen, können sich die gegnerischen Offensivspieler auf etwas gefasst machen.

Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Transfers

Für die Gegner der TuS Koblenz soll es zukünftig noch ein Stück schwerer werden, Tore zu erzielen. Denn die Schängeln haben ab sofort Clinton Asare in ihren Reihen, der 2020/21 für den VfB Homberg 20-mal in der Regionalliga West auflief und dem von seinem neuen Klub eine "faire Aggressivität" sowie "defensive Wucht" bescheinigt wird.

Der 19-Jährige ist als Sechser oder Achter vorgesehen, kann natürlich auch mit dem Ball ordentlich umgehen, wenngleich auch Trainer Anel Dzaka in einer Meldung der TuS das Defensiv-Potenzial hervorhebt: "Im Probetraining konnte er uns überzeugen und wird den Zuschauern und Fans der Schängeln vor allem im Spiel gegen den Ball sehr viel Freude bereiten."

Die Ausbildungsvereine Asares sind indes nicht von schlechten Eltern, denn er durchlief die Nachwuchsleistungszentren des VfL Bochum, des MSV Duisburg und von Rot-Weiss Essen. Nach der Zwischenstation Homberg führte jetzt ein Probetraining zum Einjahresvertrag in Koblenz. Vizepräsident Nils Lappahn holt etwas weiter aus: "Clinton wurde mir aus meinem Netzwerk wärmstens empfohlen, so dass wir ihn zum Probetraining eingeladen haben. Ich freue mich, dass der Transfer jetzt perfekt ist und Clinton zu uns stößt. Ich habe nach seinen Probetrainings vom Trainerteam die Rückmeldung erhalten, dass Clinton zu uns passt: Jung, dynamisch und aggressiv in den defensiven Zweikämpfen."