Die Türkei-Ekstase im Video: Doppelpacker Demiral schockt Österreich

Highlights by MagentaTV 03.07.2024

6:13Die Türkei steht für viele überraschend im Viertelfinale der EM 2024. Das favorisierte Österreich wird gleich doppelt von Merih Demiral geschockt und kann trotz Michael Gregoritschs Anschlusstreffer das Ausscheiden nicht verhindern. Nun steht für die Türkei das EM-Viertelfinale in Berlin am Samstag (21 Uhr) gegen die Niederlande an.