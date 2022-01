Die Tür ist offen für Kaffee-Fan Gamboa

Seinen Stammplatz in der Bochumer Viererkette hat er eingebüßt. Gegen Wolfsburg darf sich Cristian Gamboa wohl mal wieder von Anfang an beweisen.

Seit knapp einer Woche bereitet sich der VfL Bochum auf die Rückrunde vor. Der Trainingsplatz ist voll, Trainer Thomas Reis hat kaum Ausfälle zu beklagen. So fehlen lediglich weiterhin Simon Zoller nach seinem Kreuzbandriss sowie Kostas Stafylidis, der in seiner griechischen Heimat positiv auf COVID-19 getestet wurde und beim Rückrundenstart gegen den VfL Wolfsburg nicht dabei sein wird.

Der Grieche, im Sommer für ein Jahr von der TSG Hoffenheim ausgeliehen, hat sich auf Anhieb als stabiler Rechtsverteidiger seinen Platz erkämpft, obwohl er sich eigentlich auf der linken Seite noch stärker fühlt. Verdrängt hat er dabei Cristian Gamboa, lange Zeit bewährt als auch spielerisch starker und schneller Außenverteidiger.

Ein Härtefall, weil sich der Nationalspieler Costa Ricas ebenfalls anbot, Stafylidis aber letztlich nicht verdrängen konnte. Dabei hatte sich Gamboa, immerhin auch schon 32, im Sommer ganz besonders auf seine erste Saison in der Bundesliga gefreut. "In der 2. Liga ist es für mich aufputschend wie sieben Tassen Kaffee, in der Bundesliga sind es mindestens elf Tassen", hatte der Verteidiger aus dem Kaffeeland Costa Rica lächelnd erzählt.

Nicht zu früh grätschen

Dementsprechend startete er voller Elan in die Saison, wurde dann aber durch eine Ellbogenverletzung zurückgeworfen und war in der Hinrunde insgesamt nur achtmal im Einsatz. Ganz grundsätzlich hatte ihm Thomas Reis mit auf den Weg gegeben, im Zweikampf länger stehen zu bleiben und nicht zu frühzeitig zu grätschen, sowie nicht mehr so viele Gelbe Karten zu sammeln wie in der 2. Liga, als Gamboa zehnmal verwarnt worden war.

Erster Startelf-Einsatz seit Oktober winkt

Dazu war jetzt noch nicht mal Gelegenheit, Gamboa musste das Geschehen weitgehend von draußen miterleben. Nun also öffnet sich die Tür durch den Ausfall von Stafylidis. Herbert Bockhorn wäre ebenfalls eine Alternative. Doch wahrscheinlicher ist eine Rückkehr von Christian Gamboa auf seinen angestammten Posten rechts in der Viererkette: Es wäre sein erster Startelf-Einsatz seit Ende Oktober.