Die TSG sieht nicht nur alt aus

Die seit 13 Spielen sieglose TSG Hoffenheim ist in diesem Zeitraum weit abgeschlagen Tabellenletzter. Am vergangenen Wochenende boten die Kraichgauer außerdem eine Mannschaft mit dem höchsten Altersschnitt auf.

13 Spieltage ohne Sieg - das klingt und wirkt an sich schon gewaltig ernüchternd. Und dennoch gibt das die tatsächliche Dimension der Hoffenheimer Krise nur unzureichend wieder. Denn die ist niederschmetternd. Führt man sich das Tabellenbild dieses Zeitraumes vor Augen, wird das ganze Ausmaß des Absturzes erst richtig deutlich. Wenig überraschend ist die TSG in diesem Ranking das Schlusslicht. Wie weit die Kraichgauer aber der Konkurrenz hinterherhecheln, verblüfft dann schon, wenn man es schwarz auf weiß sieht (siehe Tabelle unten).

Nur zwei Zähler holte die TSG seither und liegt damit abgeschlagen satte neun Punkte hinter dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Köln zurück. Auch die Tordifferenz ist mit 12:32 Toren die schlechteste, allein der FC Schalke 04 erzielte seither noch weniger Tore, kassierte aber auch deutlich weniger als Hoffenheim. Selbst bei Hertha BSC und dem VfL Bochum schlug es seltener ein als im TSG-Tor.

Übrigens sehen die Hoffenheimer nicht nur sportlich ziemlich alt aus. Am vergangenen Samstag in Mainz hatte die TSG ihre älteste Mannschaft aller Zeiten auf dem Spielfeld. Das Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler lag bei 28,2 Jahren - der mit Abstand höchste Schnitt in der Bundesliga-Geschichte der TSG. Der bisherige Höchstwert stammt vom gleichen Spieltag der Vorsaison mit 27,74 Jahren. Die Startelf am vergangenen Spieltag war im Mittel 28,08 Jahre alt, das ist der zweithöchste Wert der Hoffenheimer Erstligazeit. Nur am 17. Spieltag der laufenden Saison war die erste Elf noch älter (28,16 Jahre im Schnitt). Allein die vier bislang ältesten Startformationen der TSG stammen allesamt aus dem Kalenderjahr 2023 (17., 20., 22. und 23. Spieltag).

Sicherlich hatte in Mainz "Küken" Tom Bischof (17) angeschlagen gefehlt, zudem stand Talent Umut Tohumcu (18) zwar im Aufgebot, aber nicht auf dem Platz. Den betraten allerdings mit Oliver Baumann (32), Kevin Vogt (31), Thomas Delaney (31), Pavel Kaderabek (30), Andrej Kramaric (31) sowie den eingewechselten Sebastian Rudy (33) und Munas Dabbur (30) gleich sieben Routiniers jenseits der 30. Und auf der Bank saßen mit Ermin Bicakcic (33) und John Anthony Brooks (30) zwei weitere. Mehr Erfahrung gibt der Kader auch gar nicht her, sieht man mal von Torhüter Nr. 3, Philipp Pentke (37), ab.

Mal sehen, ob am Sonntag in Freiburg wieder Jüngere den Pegel senken. Neben Bischof und Tohumcu, kämen da etwa Muhammed Damar (18) und Fisnik Asllani (20) infrage, die beide zuletzt in der Hoffenheimer U 23 zum Einsatz kamen, Damar schoss neulich beim 2:2 gegen den VfB II sogar beide Treffer.

Michael Pfeifer

Die Bundesliga-Tabelle der vergangenen 13 Spiele