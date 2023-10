Die Trainerwechsel in der Regionalliga Südwest

Schott Mainz: Horozovic statt Ay

Nach fünf Niederlagen am Stück und einem Rumoren in der Mannschaft musste Aufstiegstrainer Aydin Ay am 6. Oktober seinen Hut beim TSV Schott Mainz nehmen. Sein Nachfolger kommt aus der eigenen U 19: Samuel Horozovic, bei seiner Amtsübernahme mit 26 Jahren der jüngste Regionalliga-Trainer Deutschlands.