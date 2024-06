Die Trainer der U-Nationalmannschaften

Für die männlichen und weiblichen U18- und U20-Nationalmannschaften und ihre Trainer stehen zeitnah Meisterschaften an. Mehr über die vier Handballer auf den Trainerpositionen:

Für Martin Heuberger und seine U20-Nationalmannschaft steht im Juli die Europameisterschaft in Slowenien an. IMAGO/wolf-sportfoto

Slowenien, Montenegro, Nordmazedonien und China: in diese Länder geht es für die U-Nationalmannschaften des DHB in den nächsten Monaten. In den Wochen, die sich auf die Wettbewerbe zuspitzen, steht Vorbereitung an oberster Stelle - unter den Anweisungen ihrer Trainer, welche alle Jahre voller Erfahrung vorweisen können.

U20 männlich - Martin Heuberger

Martin Heuberger ist mit sechs Trophäen der erfolgreichste Junioren-Trainer der Handballgeschichte - nicht nur beim Deutschen Handballbund: Mit den DHB-Junioren wurde der 60-Jährige, der in Schutterwald aufwuchs und als Kreisläufer selbst 26 Länderspiele bestritt, Europameister 2004, 2006 und 2021, dann Weltmeister 2009, 2011 und 2023.

Als Assistent von Heiner Brand war der Schwarzwälder zudem einer der Gestalter des Wintermärchens 2007. Von 2002 bis 2011 war er Junioren-Bundestrainer, zwischen 2011 und 2014 arbeitete Heuberger als Männer-Bundestrainer, ehe er 2018 wieder in die Nachwuchsarbeit des DHB zurückkehrte. Vor der Heim-WM 2023 wurde sein Vertrag um vier Jahre verlängert.

U18 männlich - Emir Kurtagic

Emir Kurtagic ist seit September 2022 als Nachfolger von Erik Wudtke U18/19-Bundestrainer männlich. Der 43-Jährige war in der Handball-Bundesliga bereits Cheftrainer der Vereine VfL Gummersbach, TV Hüttenberg und TuS N-Lübbecke, bevor er zum DHB wechselte.

Seine eigene Karriere brach der im bosnischen Sarajevo geborene wegen einer schweren Verletzung früh ab, sodass sich der Linksaußen frühzeitig einer Karriere am Spielfeldrand widmete. Die A-Lizenz erwarb er bereits mit 27 Jahren als damals Jahrgangsbester - beim Nachwuchs des VfL Gummersbach hatte er bereits 2004 mit Gründung der Handball-Akademie seine Trainerlaufbahn begonnen.

Nach dem EM in Montenegro verlässt Kurtagic den DHB und wird Trainer des Erstliga-Aufsteigers VfL Potsdam. Vor zwei Jahren - zum Abschied von Erik Wudtke - belegte die damalige DHB-U18 den dritten Platz bei der Europameisterschaft in Montenegro.

U20 weiblich - Christopher Nordmeyer

Christopher Nordmeyer ist seit Januar 2023 Trainer der weiblichen U19/20-Nationalmannschaft des Deutschen Handballbundes. Der 56-jahrige Niedersachse ist sportlich ein Sohn des TSV Hannover-Burgdorf, mit dem er zum Ende seiner Spielerkarriere als 41-Jähriger noch in die Bundesliga aufstieg.

Später war er Cheftrainer in der HBL, führte die Recken auf Platz sechs und damit erstmals in den Europapokal. Zuvor zeichnete er von 1993 bis 2004 für die Frauen des SV Wacker Osterwald und Aufstiege von der Ober- bis in die 2. Liga verantwortlich.

Neben dem Hauptberuf als Oberstudienrat in der Schulleitung der IGS Garbsen wirkt Nordmeyer als Mentaltrainer und DHB-Trainer ein. Zudem zählt der EHF-Mastercoach und Lektor des Weltverbandes IHF zum Lehrstab der A-Lizenz-Ausbildung im DHB.

U18 weiblich - Gino Smits

Gino Smits (60) ist seit September 2020 Bundestrainer der weiblichen U17/U18-Mannschaften als Nachfolger von Maik Nowak. Er ist der Vater der Weltmeisterin Inger Smits, die mit Bietigheim just im Champions-League-Finale stand, und von Kay Smits, der 2023 mit Magdeburg die Champions League und 2024 mit Flensburg die European League gewann. Beide sind aktuelle niederländische Nationalspieler.

Gino Smits ist seit 1998 Dozent für Sportspiele undi Spitzensportkoordinator des ClOs Sittard-Venlo und war zuvor Leiter des Nachwuchszentrums von Borussia Dortmund, wo er auch Cheftrainer der Bundesligamannschaft war. Zuvor war er unter anderem Trainer der männlichen U20/21-Nationalmannschaft und Assistent des Männerteams der Niederlande.

Sechs Jahre arbeitete er als Trainer an der niederländischen Handball-Akademie - zwei Jahre in Papendal, der sportlichen Heimat zahlreicher späterer Weltklassespielerinnen, und vier Jahre in Sittard, dem Standort für den männlichen Nachwuchs.

Wann und wo läuft welches Nachwuchsturnier?

19.-30. Juni Weltmeisterschaft U20W in Nordmazedonien 1.-5. Juli European Open U16W in Göteborg/Schweden 4.-7. Juli Beach-Europameisterschaften U16M&W in Bulgarien 10.-21. Juli Europameisterschaft U20M in Celje/Slowenien 7.-18. August Europameisterschaft U18M in Montenegro 14.-25. August Weltmeisterschaft U18W in Chuzhou/China

