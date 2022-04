Die Tränen des Havard Nordtveit

Am Sonntag verbuchte der Routinier noch mal eine Nominierung in die Startelf der arg dezimierten Hoffenheimer. Es dürfte unter normalen Umständen zugleich die letzte gewesen sein für den 31-Jährigen.

Allein an diesem Namen ließ sich Hoffenheims Personalnot ablesen. Havard Nordtveit hatte Trainer Sebastian Hoeneß berufen als Leiter der Dreierkette und Vertreter der fehlenden Kevin Vogt (Gelbsperre) und Florian Grillitsch (muskuläre Probleme). Erstmals nach weit über einem Jahr stand damit der Norweger mal wieder beim Anpfiff auf dem Platz, zuletzt war das am 30. Januar 2021 beim 1:4 bei Bayern München der Fall gewesen.

Nordtveit kann dem auf hohem Niveau geforderten Tempo nicht mehr ganz folgen

Es war auch erst der neunte Saisoneinsatz für den 31-Jährigen, der sich auf der Zielgeraden seiner Zeit in Hoffenheim und wohl auch seiner Karriere befindet. Natürlich fehlt dem Routinier die Spielpraxis, und sicherlich ist das 0:3 nicht dem Abwehrorganisator anzulasten, da wurde kollektiv versagt. Dennoch war gerade in Leipzig zu erkennen, dass Nordtveit dem auf hohem Niveau geforderten Tempo nicht mehr ganz folgen kann. Die verunglückte Rettungsaktion gegen den konternden Konrad Laimer mag da nur als Beispiel dienen. Statt resolut zu klären, hatte Nordtveit den nachsetzenden Österreicher unglücklich angeschossen und den Ball damit unfreiwillig Halstenberg zum 2:0 serviert. Auch Nordtveits sonst wie an einer Schnur gezogenen Flug- und Verlagerungsbälle missrieten zuweilen unter Gegnerdruck oder wurden zum falschen Zeitpunkt bemüht, wenn sich der Gegner längst formiert hatte.

Nun wäre es auch zu viel verlangt, die Hoffnungen auf die Wende der aktuellen Misere an Nordtveit festzumachen. Denn erstens hat der Defensivspezialist seinen Zenit sichtbar überschritten, zweitens war er in Hoffenheim nie ein entscheidender Faktor. Zumindest nicht auf dem Spielfeld. In seinen nun zu Ende gehenden fünf Spielzeiten bei der TSG hat der zwischenzeitlich für ein halbes Jahr an Fulham verliehene Stratege nie mehr als 15 Ligaspiele absolviert. Aus Verletzungs-, aber auch aus Leistungsgründen fand Nordtveit in Hoffenheim nie in die dominante Rolle, in der man ihn zuvor über Jahre bei Borussia Mönchengladbach (2010 - 2016) erlebt hatte.

Immer hochprofessionell und ohne Allüren

Sehr wohl allerdings war Nordtveit in der Kabine und im Trainingsbetrieb ein wichtiger Faktor für das Gesamtgefüge und die Stimmungslage. Immer hochprofessionell und ohne Allüren fügte er sich in die Rolle in der zweiten Reihe, sorgte stets für ein hohes Trainingsniveau und war nachrückenden Talenten Ratgeber wie Vorbild. Sportlich aber blieb der immerhin für acht Millionen Euro von West Ham zurück in die Bundesliga geholte Norweger hinter den Erwartungen zurück.

Nordveit: "Ich möchte meine Zeit hier stilvoll beenden"

Fünf Spiele noch, dann endet das Kapitel Bundesliga für Nordtveit endgültig, das vor 13 Jahren beim 1. FC Nürnberg begonnen hatte. Voraussichtlich auch seine Karriere, zumindest plant Nordtveit eine Rückkehr in seine Heimat und viel mehr Zeit für seine doch arg kurz gekommene Familie. "Ich möchte meine Zeit hier stilvoll beenden, verletzungsfrei, vielleicht auch noch ein bisschen spielen", sagt Nordtveit vor seinem schon lange geplanten Abschied nach dem Vertragsende und fügt schelmisch hinzu: "Ich habe auch noch ein Tor bestellt."

Dann sage ich tschau, und dann weine ich auf dem Weg nach Hause. Havard Nordtveit

Das wäre freilich ein außergewöhnliches Abschiedsgeschenk. Bisher hat Nordtveit erst ein Mal für die TSG getroffen, sogar in der Champions League. Beim ersten Gruppenspiel (2018/19) traf er per Kopf beim 2:2 bei Schachtar Donezk. Gerne würde er zumindest noch einen kleinen Beitrag leisten zum womöglich vierten Hoffenheimer Europacupstart. Wahrscheinlich nicht mehr in der Startelf, gegen Fürth am Sonntag steht zumindest Vogt wieder zur Verfügung. Das letzte Saisonspiel führt ihn dann ausgerechnet noch mal nach Gladbach. "Dann sage ich tschau, und dann weine ich auf dem Weg nach Hause."