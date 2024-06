Die Torschützenkönige der Handball Champions League in der Übersicht

31 Spielzeiten gibt es nun die Machineseeker EHF Champions League. Seit Einführung der Champions League in der Saison 1993/94 kam der Torschützenkönig dreimal aus Deutschland - mit Uwe Gensheimer. Zweimal trat er für Paris Saint-Germain an, einmal für die Rhein-Neckar Löwen. Er ist damit der einzige Spieler, der bereits drei "Goldene Bälle" im heimischen Regal hat.

Ebenfalls dreimal kam der Torschützenkönig aus Dänemark beziehungsweise Kroatien: Zweimal Mikkel Hansen und einmal Hans Lindberg sorgten für die dänischen Erfolge, Zlatko Saracevic (zweimal) und Mirza Dzomba für die kroatischen. Weitere Akteure mit zwei Auszeichnungen sind der Portugiese Carlos Resende, Nenad Perunic, Siarhei Rutenka, Kiril Lazarov, Momir Ilic und THW-Coach Filip Jicha.

In der Vereinswertung liegen hingegen die Ungarn vorne: Fünf mal kam der Torschützenkönig von KC Vezprem, dahinter konnte sich der THW Kiel durch den Triumph von Niclas Ekberg in der verkürzten Coronasaison 2020 mit lediglich 85 Treffern sichern. Dreimal trug der Torschützenkönig das Trikot von Paris Saint-Germain, Uwe Gensheimer und Mikkel Hansen sorgten dafür.

Auch der portugiesische Vertreter ABC Braga sowie RK Zagreb und Celje Pivovarna Lasko sind jeweils dreifach vertreten. Der FC Barcelona führt zwar in der Siegerliste der Champions League, stellte aber seit der Umfirmierung erst einmal den Torschützenkönig. 2022 war Aleix Gomez mit 104 Treffern sogar vor Teamkollege Dika Mem.

In dieser Saison schnappte sich Kamil Syprzak von Paris St. Germain mit 112 Toren den Goldenen Ball, erneut blieb Dika Mem nur der zweite Platz. "Es ist eine große Ehre für mich diese Auszeichnung als bester Torschütze zu erhalten", sagte der Pole in einer Videobotschaft während des Truckscout24 Final4 in Köln. "Die Saison war nicht einfach für uns, ich muss mich bei meinem Team und dem Staff bedanken ohne die diese Auszeichnung nicht möglich gewesen wäre."

Torschützenkönige der EHF Champions League in der Übersicht:

Saison Spieler Verein Tore 93/94 Uros Serbec (SLO) RK Celje (SLO) 76 94/95 Nenad Perunic (YUG) Bidasoa Irun (ESP) 82 95/96 Carlos Resende (POR) ABC Braga (POR) 80 96/97 Carlos Resende (POR) ABC Braga (POR) 82 97/98 Jozsef Eles (HUN) KC Veszprem (HUN) 84 98/99 Zlatko Saracevic (CRO) RK Zagreb (CRO) 90 99/00 Zlatko Saracevic (CRO) RK Zagreb (CRO) 92 00/01 Yuriy Kostetskiy (UKR) ABC Braga (POR) 81 01/02 Nenad Perunicic (YUG) SC Magdeburg (GER) 122 02/03 Mirza Dzomba (CRO) KC Veszprem (HUN) 67 03/04 Siarhei Rutenka (BLR) RK Celje (SLO) 86 04/05 Siarhei Rutenka (BLR) RK Celje (SLO) 95 05/06 Kiril Lazarov (MKD) KC Veszprem (HUN) 85 06/07 Nikola Karabatic (FRA) THW Kiel (GER) 89 07/08 Kiril Lazarov (MKD) RK Zagreb (CRO)96 Olafur Stefansson (ISL) Ciudad Real (ESP) 96 08/09 Filip Jicha (CZE) THW Kiel (GER) 99 09/10 Filip Jicha (CZE) THW Kiel (GER) 119 10/11 Uwe Gensheimer (GER) RN Löwen (GER) 118 11/12 Mikkel Hansen (DEN) AG Kopenhagen (DEN) 98 12/13 Hans Lindberg (DEN) HSV Hamburg (GER) 101 13/14 Momir Ilic (SRB) KC Veszprem (HUN) 103 14/15 Momir Ilic (SRB) KC Veszprem (HUN) 114 15/16 Mikkel Hansen (DEN) Paris SG (FRA) 141 16/17 Uwe Gensheimer (GER) Paris SG (FRA) 115 17/18 Uwe Gensheimer (GER) Paris SG (FRA) 92 18/19 Alex Dujshebaev (ESP) KS Kielce (POL) 99 19/20 Niclas Ekberg (SWE) THW Kiel (GER) 85 20/21 Valero Rivera (ESP) HBC Nantes (FRA) 95 21/22 Aleix Gomez Abello (ESP) FC Barcelona (ESP) 104 22/23 Emil Madsen (DEN) GOG Haandbold (DEN) 106 23/24 Kamil Syprzak (POL) Paris SG (FRA) 112

Hinweis: Die Champions League wurde 1993/94 eingeführt, zuvor firmierte der Wettbewerb als Europapokal der Landesmeister