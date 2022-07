"Die Torjägerkanone® für alle" feiert Premiere

Das gab’s noch nie! kicker, fussball.de und Volkswagen ehren die besten Stürmerinnen und Stürmer im Amateurbereich mit einer neuen Trophäe.

Rund acht Millionen Tore fallen im deutschen Amateurfußball in einer Saison. Die besten Torjägerinnen und Torjäger erhalten nun eine ganz besondere Auszeichnung: "Die Torjägerkanone® für alle". Der kicker, der Deutsche Fußball-Bund mit seinem Amateurportal FUSSBALL.DE und Volkswagen möchten mit dieser neuen Trophäe die Leistungen im Amateurbereich sichtbarer machen. "Damit würdigen wir das Engagement in diesen Ligen", sagt kicker-Chefredakteur Jörg Jakob, "schön, dass wir mit unserer Torjägerkanone® für alle eine außergewöhnliche Belohnung beisteuern können."

In diesem Jahr dürfen sich erstmals die Besten bei den Männern (bis zur 11. Liga) und den Frauen (bis zur 7. Liga) über diese Ehrung freuen. Die Torjägerkanone® für alle ist die Amateurversion der klassischen kicker-Torjägerkanone®, die seit der Saison 1968/69 an den erfolgreichsten Torschützen der Bundesliga vergeben wird. Die Neue ist etwas kleiner und strahlend weiß.

Die Aktion hat einen längeren Anlauf hinter sich. Bereits im Herbst 2019 wurde sie ins Leben gerufen. Doch Corona sorgte zwei Jahre in Folge für ein vorzeitiges Ende der Amateursaison und des Wettbewerbs. Die Rückkehr zur sportlichen Normalität ermöglicht jetzt die Premiere. Darüber freuen sich auch unsere Partner. "Die Torjägerkanone® für alle ist eine besondere Wertschätzung für den Fußball an der Basis. Die Aktion schlägt eine wunderbare Brücke zwischen den Profi s und Amateuren", sagt Ronny Zimmermann (1. DFB-Vizepräsident Amateure).

Imelda Labbé (Vorständin für Vertrieb, Marketing und After Sales bei Volkswagen Pkw) ergänzt: "Wir bei Volkswagen haben uns auf die Fahne geschrieben, den Fußball in seiner gesamten Breite zu unterstützen. Also nicht nur die Stars, sondern gerade auch die Millionen von Amateur-Fußballerinnen und -Fußballer. Wir freuen uns, dass wir die treffsichersten von ihnen erstmalig mit der Torjägerkanone® für alle auszeichnen und sie im September im Rahmen des nächsten Länderspiels in Leipzig ins Rampenlicht stellen können."