Die Top30-Torschützen der Handball-EM

Mit seiner Gala gegen Nordmazedonien hatte sich Deutschlands Spielmacher Juri Knorr am Sonntag an die Spitze der Torschützenliste gesetzt, doch am Montag musste er diese wieder abgeben. Zwei Färinger zogen an die Spitze.

Hákun West av Teigum und Elias Ellefsen á Skipagøtu stehen an der Spitzen der Torschützenliste der Handball-EM - die Trauer über das Aus mit Färöer überwog aber nach der Niederlage gegen Polen. Sascha Klahn