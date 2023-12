Die Top25-Torschützinnen der Handball-WM

Wer ist bisher die beste Werferin der diesjährigen WM? Vor den entscheidenden WM-Spielen wirft Handball-World einen Blick auf die besten Torjägerinnen des Turniers. Dabei wartet vor allem auf das deutsche Team eine schwere Herausforderung in den Platzierungsspielen.

In der Partie gegen Tschechien warten auf Katharina Filter und Sarah Wachter gleich drei gefährliche Spielerinnen. Ganz oben auf der Liste steht dabei Marketa Jerabovka, die mit 52 Toren die bisher beste Schützin des Turniers ist und früher für den Thüringer HC gespielt hat. Aber auch Veronika Mala, aktuell in Diensten der SG BBM Bietigheim, mit 39 und Charlotte Choleova mit 38 Treffern stellten ihre Treffsicherheit unter Beweis.



In den Top Ten finden sich noch zwei weitere ehemalige Spielerinnen aus der HBF. Auf Platz zwei befindet sich Ex-THC-Profi Eliza Buceschi (Rumänien) mit 47 Torerfolgen, drei Ränge dahinter liegt Katarina Pandza, die für die TuS Metzingen gespielt hat, mit 39 Toren. Zudem liegt Angela Malestein, früher in Blomberg und Bietigheim, mit 32 Toren auf Position 21, während die jetzige Metzingen-Spielerin Sandra Erlingsdottir 34 Mal für Island genetzt hat und somit um vier Position besser platziert ist.



Die beste deutsche Werferin befindet sich erst auf Platz 39. Alina Grijseels ist mit 27 Treffer die erfolgreichste Schützin des DHB-Teams. Dahinter folgen Antje Döll (25) und Xenia Smits (21).

smu

Top 25 Torschützinnen Handball-WM Frauen