Die Top-Torhüterinnen der U20-Handball-WM

Nach der Vorrunde steht Ungarns Réka Lakatos an der Spitze der Tabelle der Top-Torhüterinnen, mit einer Quote von 50% bei sieben Paraden. Es folgt Islands Anna Karolina Ingadottir mit einer 50%-Quote bei 18 Paraden. Nur knapp dahinter liegt die Schweizer Torhüterin Charlotte Chapuis mit einer Quote von 49% bei 21 Paraden.

Deutschlands Torfrau Marie Weiss kommt bislang auf 26 Paraden. IMAGO/Eibner