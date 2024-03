Die Top-Torhüter der Olympia-Qualifikation

Nach dem Abschluss der Olympiaqualifikation hat Deutschlands Keeper Andreas Wolff die meisten Paraden zu verzeichnen. 32 Paraden hat der Keeper von Industria Kielce insgesamt zu Buche stehen, steht damit vor Kroatiens Dominik Kuzmanovic, Ungarns Laszlo Bartucz und Algeriens Khalifa Ghedbane (je 28).

Andreas Wolff kam in Hannover auf die meisten Paraden, aber nicht die beste Quote. Sascha Klahn

Bei der Fangquote schafft es Deutschlands Stammtorhüter allerdings mit 29 % nur auf Rang 12 - eine im heutigen temporeichen Handball als durchschnittlich einzuordnende Leistung. David Späth konnte sich in zwei Partien nur viermal auszeichnen, die Quote lag bei 25 %.

Die IHF macht bei dem Miniturnier die Vorgabe von mindestens sechs Würfen auf das eigene Gehäuse, um im Ranking zu landen. Platz 1 schnappte sich so offiziell Kristian Pilipovic von den Kadetten Schaffhausen, der allerdings seine 5 Paraden nur im letzten Spiel gegen Algerien verbuchen konnte. Das Stammgespann bilden Kuzmanovic, der mit 38 % auf die fünftbeste Quote kommt sowie Matej Mandic (28 %, 11 Paraden).

Die besten Quoten der Stammkeeper haben Norwegens Kristian Saeveras vom SC DHfK Leipzig (16 Paraden, 43 %), Spaniens Rodrigo Corrales (25 Paraden, 42 %) und Barucz (39 %). Da mit Gonzalo Perez de Vargas (23 Paraden, 38 %) sowie mit Torbjörn Bergerud (24 Paraden, 34 %) und Sander Heieren (3 Paraden, 30 %) Spanien und Norwegen ihre Keeper allesamt in den Top10 platziert haben, besitzen diese beiden Teams das nominiell beste Gespann.

Für Österreich kam Ersatzkeeper Leon Bergmann am Ende mit 10 Paraden und einer Quote von 33 % auf die bessere Quote gegenüber Constantin Möstl. Der künftige Lemgoer hatte bei 18 Paraden nur jeden fünften Ball abgewehrt, kam nur auf eine Quote von 20 %.

Top-Torhüter der Olympia-Qualifikation