Die Top-Torhüter der Champions League

Wer sind die Top-Torhüter dieser Champions-League-Saison? Sowohl der Schlussmann mit den meisten Paraden als auch der mit der besten Quote fehlen beim Final4 in Köln. Die Besten unter den Verbliebenen sind zwei Dänen.

Der schwedische Nationaltorhüter Tobias Thulin (GOG) ist laut der offiziellen EHF-Statistik der Schlussmann mit den meisten Paraden in dieser Champions-League-Spielzeit (176). Er hat mit seinem Team ebenso das Final4 verpasst wie der Top-Torhüter in puncto Quote: Andreas Wolff kommt auf 34,18 Prozent abgewehrte Bälle. Er scheiterte mit Industria Kielce im Viertelfinale am SC Magdeburg - dramatisch im Siebenmeter-Werfen.

Dänisches Duo vorn

Was die absoluten Zahlen angeht, ist der zweimalige Welthandballer Niklas Landin (Aalborg Håndbold) der beste Keeper, der noch im Wettbewerb ist. Er hat in 15 Partien 141 Würfe gehalten (31,33 Prozent). Sein Nationalmannschaftskollege Emil Nielsen rangiert in diesem Aspekt zwar knapp hinter ihm (136 Paraden). Allerdings hat Nielsen bislang ein Spiel weniger bestritten und die bessere Quote (33,50 Prozent). Der Schlussmann des FC Barcelona führt damit unter den Final4-Teilnehmern die Liste an.

Bellahcene besser als Perez de Vargas

Sein Gespannpartner Gonzalo Perez de Vargas steht bei 82 Paraden und 30,62 Prozent. Der aktueller Kieler Samir Bellahcene übertrumpft den zukünftigen Kieler: Der Franzose kommt auf 101 Paraden und eine Fangquote von 31,56 Prozent. Bellahcenes Teamkollege Tomas Mrkva schneidet deutlich schlechter ab (76, 27,34 Prozent).

Sergey Hernandez (SC Magdeburg), der auch beim CL-Final4 die Hauptlast im Tor tragen muss, hat bisher 98 Würfe pariert (29,52 Prozent). Nikola Portner wird seine Werte aufgrund der Suspendierung ja nicht verbessern können (86, 31,27 Prozent).

Zweiter Aalborg-Torhüter weit unten

Der zweite Torhüter Aalborgs, der Ex-Gummersbacher Fabian Norsten, steht weit unten in der Paraden-Statistik: Er rangiert auf Platz 27 (47, 27,81 Prozent), hat aber auch von den Final4-Teilnehmern mit Abstand die wenigste Spielzeit bzw. die wenigsten Bälle aufs Tor bekommen (die SCM-Nachverpflichtung Mikael Aggefors mal ausgeklammert).

Die meisten Paraden 2023/24