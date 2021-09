Die Top 4 unter sich - FCK im Derby gegen Waldhof unter Druck

Der 8. Spieltag in Liga drei hält einige Perlen parat: So treffen die vier Top-Teams der Tabelle in direkten Duellen aufeinander. Der FCK steht im Prestigederby gegen Waldhof mal wieder unter Druck. Bei den Münchner Löwen hingegen ist Geduld gefragt.

Hitzig dürfte es am Samstag auf dem Betzenberg werden. Auf den Rängen wie auf dem Platz werden die Emotionen hochkochen. Wer findet die bessere Balance in der Derby-Athmosphäre zwischen Aggresivität und nötiger Gelassenheit? "Es wird darauf ankommen, dass wir die Partie zu elft beenden", gibt Mannheims Coach Patrick Glöckner als Marschroute vor. Bei den Anhängern des SV Waldhof sitzt der Stachel nach der 0:2-Niederlage im letzten Duell gegen die Roten Teufel im Februar noch tief. Seit beide Erzrivalen nach über 20 Jahren Pause seit 2019 wieder in der gleichen Liga spielen, wartet Mannheim noch auf einen Sieg. Vor dem jüngsten Erfolg der Lauterer endeten drei Spiele 1:1.



Erst ein Sieg aus sieben Spielen: Derby als Charaktertest

Für den FCK wäre das zum jetzigen Zeitpunkt zu wenig. Trainer Marco Antwerpen, der beim Derbysieg vor sieben Monaten seinen Einstand feierte, steht mit seinem Team nach dem erneuten Fehlstart mächtig unter Druck. Nach nur einem Sieg aus sieben Spielen und regelmäßig eklatanten Aussetzern hängt der Haussegen mal wieder schief. Immer wieder haderten die Spieler und der Trainer zuletzt mit der Einstellung auf dem Rasen. Jetzt muss der Fritz-Walter-Klub zeigen, dass eine Gewinnermentalität im Team steckt. Denn die nötige Qualität hat das Team in wenigen Partien bereits unter Beweis gestellt. Immerhin: Ein Heimspiel haben die Pfälzer in dieser Saison noch nicht verloren - und mit der Unterstützung von mehr als 10.000 Zuschauern soll das auch so bleiben.



Bleibt Magdeburg an der Spitze?

Die Tabellenführung wollen derweil gleich zwei Aufsteiger an diesem Wochenende erobern. Während Borussia Dortmund II, Tabellendritter, dafür im direkten Duell den Spitzenreiter 1. FC Magdeburg herausfordert, empfängt der Tabellenzweite FC Viktoria Berlin im zweiten Spitzenspiel des Wochenendes den Vierten SV Wehen Wiesbaden.

Verletzungssorgen beim BVB

Den Dortmundern gehen vor dem Topspiel jedoch die Akteure aus. Marco Pasalic fällt mit einem Riss der Syndesmose in den kommenden Wochen aus, mit Luca Unbehauen und Tobias Raschl fehlen zwei weitere Leistungsträger. "Wir wollen trotz des Aderlasses genauso auftreten und mutig spielen", fordert Coach Enrico Maaßen. Ganz von Verletzungssorgen befreit ist der Gegner aus Magdeburg jedoch auch nicht. Offensivspieler Sirlord Conteh droht eine längere Pause, nachdem er sich beim 1:0-Erfolg über den FCK zuletzt einen Meniskuschaden im Knie zugezogen hatte.



Die Löwen wohl ohne Coach Köllner

Ganz andere Probleme beschäftigen derweil 1860 München. Nachdem Kevin Goden am Mittwoch positiv auf COVID-19 getestet wurde, musste ein Teil der Mannschaft inklusive Trainer Michael Köllner in Quarantäne. Wer am Sonntag im Gastspiel beim Halleschen FC spielberechtigt ist, entscheidet sich nach den Testreihen der kommenden Tage in Absprache mit dem Gesundheitsamt erst kurzfristig. Wie lange die Münchner auf ihren Coach verzichten müssen, ist also noch unklar. Abwarten heißt es. Als Ersatz stünde Co-Trainer Günter Brandl wie schon am Mittwochabend im Landespokal bereit.