Die Top-30-Torschützen der Handball-EM

Mit seinen sechs Toren im ersten Hauptrunden Spiel gegen Island steht Deutschlands Spielmacher Juri Knorr am Donnerstag an der Spitze der Torschützenliste, zwei Spieler aus der zweiten Hauptrundengruppe komplettieren das Podium.

Juri Knorr hat die Spitze in der Torschützenliste der Handball-EM inne. Sascha Klahn

Der Blick auf die Liste der Torschützen der Handball-EM zeigte zum Abschluss der Vorrunde eigentlich ein enges Rennen, doch von den beiden Toptorschützen kann nur Juri Knorr in der Hauptrunde nachlegen und damit in die Fußstapfen seines Vaters treten, der bei der EM 1996 sich die Torjägerkanone mit 41 Turniertoren schnappte.

Der zum Ende der Vorrunde mit Knorr torgleiche Aleix Gomez ist mit Spanien hingegen ausgeschieden. Gleiches gilt auch für die ärgsten Verfolger. Elias Ellefsen á Skipagøtu (THW Kiel) und Hákun West av Teigum (Füchse Berlin) bleiben jeweils bei 23 Turniertreffern für die Färöer, der Georgier Giorgi Tskhovrebadze (VfL Gummersbach) hat 21 Turniertore erzielt.

Am ersten Spieltag der Hauptrunde rutschten diese Spieler in der Torschützenliste der Handball-EM nach hinten: Der Niederländer Rutger ten Velde erzielte in seinem vierten Spiel acht Treffer und setzte sich mit 28 Toren auf Platz zwei hinter Knorr, der mit sechs Toren beim Sieg über Island Platz eins behauptete. Auf tan Velde folgen der Portugiese Martim Costa und der Däne Mathias Gidsel mit jeweils 27 Toren.

Nach der Partie am Donnerstag ist Deutschland am Samstag gegen Österreich gefordert. In der kommenden Woche stehen dann die Duelle gegen Ungarn und Kroatien auf dem Programm.

Top30-Torschützen der Handball-EM