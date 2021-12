Die Top 10 mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis im Interactive-Managerspiel

Winterpause ist Transferzeit. Wie in jeder Saison können die Interactive-Manager ihre Kader auf vier Positionen verstärken. Welche Schnäppchen sollten sie dabei im Auge behalten?

10. Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05 | 1,8 Mio. | 117 Punkte | 65 Punkte/Mio.)

Der Kapitän der U-21-Nationalmannschaft hat den Durchbruch in der Bundesliga endgültig geschafft. Mit Karim Onisiwo bildet Jonathan Burkardt ein harmonisches Sturmduo. In der Vorrunde traf er siebenmal.

9. Hiroki Ito (VfB Stuttgart | 0,7 Mio. | 49 Punkte | 70 Punkte/Mio.)

Der junge Innenverteidiger schwang sich in der zweiten Hälfte der Vorrunde zum Stammspieler beim VfB auf. In puncto kicker-Notenschnitt und Torgefährlichkeit hat Hiroki Ito sich noch etwas Luft nach oben gelassen.

8. Lucas Höler (SC Freiburg | 1,7 Mio. | 120 Punkte | 70,6 Punkte/Mio.)

Jahr für Jahr verbessert sich der Stürmer, der lange unter dem Radar flog. Ambitionierte Konkurrenten wie Nils Petersen und Ermedin Demirovic mussten sich in der Hinrunde hinten anstellen, denn am höchst konstanten Arbeiter Lucas Höler kamen sie nicht vorbei.

7. Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld | 0,9 Mio. | 70 Punkte | 77,8 Punkte/Mio.)

Wie schnell der junge Österreicher Bundesliga-Niveau erreichte, verblüffte wohl auch bei der Arminia einige. In der gesamten Vorsaison kam kein Bielefelder auf mehr als drei Assists, nun steht Patrick Wimmer nach der Vorrunde schon bei fünf. Plus zwei Tore.

6. Nico Schlotterbeck (SC Freiburg | 1,8 Mio. | 153 Punkte | 85 Punkte/Mio.)

An Selbstvertrauen mangelte es dem talentierten Innenverteidiger ohnehin nicht. Dass er nach dieser spektakulären Hinrunde aber den gleichen Notenschnitt aufweist wie Robert Lewandowski (2,53), hatte sich Nico Schlotterbeck vor der Saison wohl auch nicht erträumt.

5. Joe Scally (Borussia Mönchengladbach | 0,5 Mio. | 51 Punkte | 102 Punkte/Mio.)

Keine einzige Minute Bundesliga hatte der junge US-Amerikaner vor der Saison auf dem Kerbholz. Auch aufgrund der Verletzung von Stefan Lainer wurde Joe Scally dann aus dem Stand so etwas wie ein Dauerbrenner. Am Ende litten die Leistungen etwas, ein Schnäppchen bleibt er dennoch.

4. Reece Oxford (FC Augsburg | 0,8 Mio. | 84 Punkte | 105 Punkte/Mio.)

Der 23 Jahre alte Engländer brauchte eine ordentliche Anlaufzeit in der Bundesliga. Doch im Laufe dieser Hinrunde legte Reece Oxford die Fehleranfälligkeit ab und festigte sich zu einem stabilen Anker in Augsburgs Abwehr. So trug er unter anderem zum Sieg über die Bayern bei.

3. Anthony Modeste (1. FC Köln | 1,5 Mio. | 159 Punkte | 106 Punkte/Mio.)

Wie Phönix aus der Asche erschien Kölns Gute-Laune-Stürmer Anthony Modeste pünktlich zum Saisonstart. Unter Trainer Steffen Baumgart zeigte der Franzose mal wieder, was er zu leisten imstande ist: Elf Tore und ein außergewöhnlich guter Notenschnitt sprangen heraus.

2. Kevin Schade (SC Freiburg | 0,5 Mio. | 58 Punkte | 116 Punkte/Mio.)

Eigentlich sollte der Flügelstürmer der eigenen U 23 in der 3. Liga helfen, aber schnell kristallisierte sich heraus: Kevin Schade hat schon jetzt das Zeug für mehr. Als Joker sowie als Startelfmitglied brachte er Belebung in die Freiburger Mannschaft - und verdrängte etwa EM-Fahrer Roland Sallai.

1. Benno Schmitz (1. FC Köln | 0,8 Mio. | 93 Punkte | 116,3 Punkte/Mio.)

Mit diesem Namen an der Spitze dieses Rankings hatten wohl nur die allerwenigsten gerechnet, als die neue Saison losging. Rechtsverteidiger Benno Schmitz profitiert wie Teamkollege Modeste bei seinen starken Leistungen davon, dass er das Vertrauen von Trainer Baumgart genießt.

