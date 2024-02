"Die Tinte ist trocken": Phönix Lübeck und Adigo verlängern bis 2026

Der 1. FC Phönix Lübeck und Christiano Adigo setzen ihre erfolgreiche gemeinsame Arbeit fort. Der Cheftrainer hat seinen Vertrag bis Juni 2026 verlängert.

Zuletzt hielt sich ein Gerücht rund um die Zukunft von Christiano Adigo hartnäckig. Angeblich sei geplant gewesen, dass der 51-jährige Trainer demnächst mit mehreren Spielern zu einem Ligakonkurrenten abwandern würde. Diese Nebelkerze verwies der 1. FC Phönix Lübeck nun endgültig ins Land der Märchen. Am Donnerstagabend gaben die Lübecker die Vertragsverlängerung mit ihrem Erfolgstrainer bis Juni 2026 bekannt. "Die Tinte ist trocken", vermeldete der Tabellendritte der Regionalliga Nord.

"Die Vertragsverlängerung mit Christiano Adigo hatten wir uns bereits vor Beginn der Rückrunde vorgenommen. Wir setzen damit ein deutliches Zeichen für die jetzige Mannschaft, für den ganzen Verein und auch für andere an ihm interessierte Klubs", freut sich Sportdirektor Frank Salomon über die Unterschrift. Weiter: "Seine Charakterstärke, sein Fachwissen und seine Freundlichkeit gegenüber Jedermann werden Phönix Lübeck nun in den nächsten Jahren prägen - und dies völlig unabhängig von der Spielklasse."

Tugenden verinnerlicht

Der ehemalige Nationalspieler des Benin kam im vergangenen Sommer nach dem überraschenden Rücktritt von Oliver Zapel an die Travemünder Allee, leitete erfolgreich einen Umbruch ein und kämpft seitdem mit seiner Mannschaft um die Meisterschaft in der Regionalliga Nord.

Beim Nord-Klub spart man mit Lob für seinen Trainer nicht: "Innerhalb weniger Wochen formte er mit Hilfe der sportlichen Führung ein eingeschworenes Team, das regelmäßig für positive Schlagzeilen in der Regionalliga Nord sorgen sollte", heißt es in der Meldung weiter. Die Mannschaft habe die Taktik, das Fachwissen, die Leidenschaft und das psychologische Verständnis ihres Trainers so sehr verinnerlicht, dass die Erfolgsserie selbst durch die krankheitsbedingte Ausfallzeit Adigos nicht abgeebbt sei.

"Ich bedanke mich für das Vertrauen bei den Verantwortlichen und freue mich, auch weiterhin Teil der Phönix-Familie zu sein. Gemeinsam mit unserem Verein, unserer Mannschaft und unseren Fans werde ich mein Bestes geben, um den erfolgreichen Weg fortzusetzen", versichert Adigo, der mit seinem Team nach zwei Spielausfällen am Samstag im Heimspiel gegen den Eimsbütteler TV den Grundstein für eine erfolgreiche Restrunde legen will.