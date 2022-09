"Die Tabellenführung ist gut fürs Ego": Drochtersen/Assel erlebt besondere Wochen

Nach dem 2:0 gegen 96 II grüßt die SV Drochtersen/Assel aktuell als Tabellenführer. Trainer Hansen denkt aber schon weiter.

Der älteste "D/A"-Spieler hat die SV Drochtersen/Assel zumindest vorübergehend zum Spitzenreiter gemacht und sorgt damit für eine nicht unbedingt erwartete Momentaufnahme in der Regionalliga. Alexander Neumann (33) erzielte beide Tore beim 2:0-Heimsieg gegen die U 23 von Hannover 96. Neumann schaut in den nächsten Tagen gerne auf die Tabelle. Seinem Trainer Frithjof Hansen ist die Spitzenposition dafür nicht ganz so bedeutsam.

Der Coach feiert nach dem Abpfiff den Sieg gegen Hannover 96. Klar genießt er den Moment. Aber in seinem Kopf überlegt Hansen längst, wie er das Training in den nächsten Tagen steuern kann. Bei aller Euphorie, die am Freitagabend die Protagonisten auf dem Platz und die 700 Zuschauer auf der Tribüne entfachten, bleibt Hansen auf dem Boden. Er sieht nach der Galavorstellung gegen Hannover, die Vereinspräsident Rigo Gooßen zur bisher besten Saisonleistung erhebt, Verbesserungspotenzial. "Ich könnte hundert Dinge aufzählen", sagt Hansen.

Hansen sah gegen Hannover 96 noch "zu viele Ballverluste in Zonen, in denen wir sie nicht haben wollen". Sein Team könne die Konter besser ausspielen, könne noch einen besseren Mix aus Attacke und Ruhe ins Spiel bringen. Die große Kunst eines Spitzenreiters sei es, dann zu sagen, im Training noch mehr Gas zu geben. "Die Tabellenführung ist mir egal. Die drei Punkte sind wichtig", sagt Hansen.

Lübeck mit zwei Spielen weniger

Mittelstürmer Alexander Neumann freut sich ein ganz bisschen mehr beim Blick auf die Tabelle. Zur Wahrheit gehört zwar, dass der VfB Lübeck als Zweitplatzierter zwei Spiele weniger auf dem Konto hat und ungeschlagen durch die Saison marschiert. "D/A" erspielte in elf Partien 22 Punkte, der VfB in neun bislang 21. Aber die Kehdinger behalten die Tabellenführung mindestens bis zum kommenden Freitagabend. Dann spielt der aktuelle Klassenprimus in Rehden, Lübeck gegen Delmenhorst.

"Die Tabellenführung ist gut fürs Ego", sagt Alexander Neumann. So oft habe der Klub das nicht erlebt. Entsprechend freue er sich über jeden Tag an der Spitze. Der Routinier hatte die Spielvereinigung mit einem Volleyschuss aus elf Metern in der 59. Minute in Führung gebracht. Jannes Elfers hatte den Treffer mit einer scharfen Freistoßflanke vorbereitet. In der 71. Minute vollendete Neumann einen Konter.

Klar scheint: Sein Team beißt sich oben fest. Für höhere Weihen müsse die Mannschaft die vermeintlich schwächeren Gegner schlagen, sagt der Doppeltorschütze. Niederlagen setzte es gegen Aufsteiger Bremer SV, St. Pauli II und zum Saisonauftakt gegen Jeddeloh II. Aber ein Aufstieg in die 3. Liga? Der ist für Alexander Neumann im Moment des Triumphs noch ganz weit weg. Wenn im Winter der Zustand der Plätze schlechter werde, würden Kampf und Mentalität spielentscheidend sein.