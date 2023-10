"Die Tabelle lügt nicht": TSV Dachau will nach Negativserie wieder in die Spur

Nach einem starken Saisonstart ist der TSV Dachau 1865 im Abstiegskampf angekommen. Die Trainerfrage stellt sich bei den Dachauern aber nicht. Die Hoffnung liegt auf der Rückkehr einiger erfahrenen Spieler und der bisher starken Offensive.

Fast schien es zu Saisonbeginn so, als könnte der TSV Dachau die Sorgen um den Klassenerhalt in dieser Saison frühzeitig beiseiteschieben - ein Negativlauf mit fünf Niederlagen aus sechs Spielen ließ den TSV kurz vor Ende der Hinrunde aber in die untere Tabellenregion abrutschen. Eine ärgerliche, gleichzeitig jedoch auch erklärbare Entwicklung, berichtet der sportliche Leiter Max Mayer.

"Die Gründe lassen sich nur schwierig auf einen Nenner bringen, sondern sind eher ein Konglomerat aus mehreren Sachen. Einerseits fehlt uns gelegentlich die notwendige Durchschlagskraft, andererseits brechen uns mit Flo Mayer als Kapitän oder Sebastian Brey immer wieder wichtige Säulen weg, an denen sich die jungen Spieler aufrichten könnten." Anfangs hatte die Mannschaft noch vom Spirit aus der erfolgreichen Rückrunde profitiert und war super gestartet - aber mit so einer "brutal jungen Truppe" war auch Meyer klar, dass mal ein Tief kommt. Der sportliche Leiter weiter: "Da fehlen uns im Moment einfach ein paar erfahrene Leute - stattdessen laufen wir aktuell mit zwei 19-Jährigen in der defensiven Dreierkette auf und hatten in Summe bereits 13 Spieler unter 23 im Einsatz. Die machen das zwar super - in der Bayernliga entscheiden jedoch oft Nuancen oder ein, zwei Spielsituationen, in denen du nicht wach genug bist."

Exemplarisch dafür stehen die knappen Niederlagen in Heimstetten (2:3) und in Garching (1:2) oder gegen Ismaning (2:3). Partien, in denen durchaus mehr drin war - letztendlich allerdings nichts Zählbares zum eigenen Punktekonto hinzugefügt werden konnte.

Erfahrung im Abstiegskampf

Deutlich wurde es zuletzt dagegen beim Auswärtsauftritt in Gundelfingen, als der TSV mit 1:4 verlor. "Wir haben ganz einfach die erste Halbzeit verpennt. Gundelfingen hatte einen klaren Plan mit dem sie uns mehrfach gut ausgehebelt haben." Selbst sei man dagegen zu statisch und ausrechenbar gewesen, habe folglich keinen Torschuss in der ersten Hälfte gehabt. "Insgesamt waren wir in den entscheidenden Situationen zu passiv und nicht gallig genug - das ist ein Thema, das uns schon die ganze Saison begleitet", fasst Mayer die vergangene Auswärtspartie zusammen. So ist der TSV mittlerweile auf Rang 13 abgerutscht und liegt nur noch knapp vor der Abstiegszone. Zwar herrscht im Verein keine Katerstimmung - zufrieden ist man mit dem bisherigen Abschneiden jedoch ebenfalls nicht.

"Wir hatten uns mehr erhofft, aber nehmen die Situation natürlich an, wie sie ist. Schaffen wir es, mehr Konstanz in unsere Leistungen zu bekommen, werden wir unser Punktekonto deutlich verbessern. Allerdings werden wir nicht unruhig, da wir schon ein bisschen geprägt sind durch die vergangenen Spielzeiten", verweist Mayer auf die Vorjahre, in denen die Oberbayern sogar die Relegation benötigten (2021 und 2022), um in der Bayernliga Süd zu verbleiben. Ein Umweg, der der Truppe in der vergangenen Saison erspart blieb und daher die Hoffnung schürt, das Abstiegsgespenst trotz der derzeitigen Schwächephase auch in diesem Jahr frühzeitig vertreiben zu können.

Vertrauen ins Trainerteam

Mitverantwortlich für den Aufschwung in der Vorsaison war Trainer Orhan Akkurt, der die Mannschaft erst in der Rückrunde übernahm und auch jetzt den Hoffnungsträger darstellt. "Wir haben bewusst nach einem Trainer gesucht, der das Zepter in die Hand nimmt und voran geht. Orhan hat eine unglaublich gute Ansprache und findet oft die richtigen Worte. Dadurch hat er einen guten Draht zu den Jungs, weiß gleichzeitig aber auf Missstände hinzuweisen, ohne jedoch oberlehrerhaft zu wirken", zeigt sich der sportliche Leiter weiterhin zufrieden mit seinem Trainer, der aktuell parallel die Fortbildung zur A-Lizenz absolviert, "gemeinsam mit Gökhan San als Co-Trainer passt das super. Gökhan ist ja schon länger bei uns im Verein und hat sich seine Aufgaben über klasse Arbeit in der Jugend verdient. Von daher war sein Wechsel in den Herrenbereich der logische nächste Schritt."

Gemeinsam sei das Trainerteam umtriebig und mache sich Gedanken, wie die Mannschaft bestimmte Situationen besser lösen können. "Das muss auch das Ziel sein, denn wir denken schon, dass wir einen konkurrenzfähigen Kader haben, der Potenzial für mehr hergibt. Allerdings lügt die Tabelle bekanntlich nicht - gerade, wenn bereits 16 Spieltage absolviert sind", so Mayer.

Gegen Kottern zum Hinrundenabschluss

Mit der Partie am kommenden Wochenende schließt die Bayernliga Süd sogar schon die Hinrunde ab - der TSV erwartet hierzu den zuletzt ebenfalls strauchelnden TSV Kottern. "Die haben an sich eine sattelfeste Defensive und mit uns gemeinsam den drittbesten Sturm der Liga - daher wird uns Kottern alles abverlangen", blickt Mayer auf das Hinrundenfinale voraus, "wir brauchen maximale Leidenschaft, um die Ideen der Trainer umzusetzen. Da müssen wir das Wort Leiden wörtlich nehmen, um gewisse Phasen im Spiel endlich wieder ohne Gegentor oder Rückstand zu überstehen. Konditionell sind wir eigentlich in der Lage gegen Spielende zuschlagen zu können - gerade offensiv haben wir eine gewisse Breite im Kader und somit auf der Bank. Wir müssen aber davor zusehen, dass wir den Fokus auf unser Spiel legen und nicht, wie zuletzt, nur auf den Gegner reagieren. Unser Plan sieht nämlich schon vor, dass wir die Partien aktiv gestalten und unser Spiel, egal gegen welchen Gegner, durchdrücken. Ziehen wir das konstant durch, glaube ich, dass wir auch Kottern schlagen können."

Einfach wird die Aufgabe gegen den Vorjahresfünften dennoch nicht - schließlich hat der Konkurrent prinzipiell die Ambition oben mitzuspielen. Dass die Dachauer Mannschaft jedoch durchaus das Potenzial hat, um gegen die Topteams der Bayernliga zu bestehen, konnte sie zuletzt beim 1:0 gegen Pipinsried beweisen. Der Dreier gegen den Regionalligaabsteiger war der einzige Erfolg in den vergangenen Wochen - ein Mutmacher, denn für den TSV Dachau gilt es nun den eigenen Karren endlich wieder aus der derzeitigen Schieflage zu befreien.