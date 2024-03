Die surreale Reise von Mittelstädt: "Maxi ist ein top Typ, der tut uns gut"

Maximilian Mittelstädt gehört zu den großen Gewinnern der Länderspiele. Zweifler gab es genug, das berichtete auch Bundestrainer Julian Nagelsmann und setzte zu einer kleinen Lobrede an.

Maximilian Mittelstädt müssen die derzeitigen Monate fast schon surreal vorkommen. Vor einem Jahr befand er sich bei Hertha BSC gleich mehrmals ohne Einsatz im Kader. Die Berliner steckten mitten im Abstiegskampf und stiegen am Ende als Tabellenletzter ab. Der Außenverteidiger verzeichnete am Ende 17 Einsätze.

Der Wechsel im Sommer zum VfB Stuttgart für 500.000 Euro wurde bei den Schwaben von vielen kritisch beäugt. Was folgte ist bekannt: Der VfB spielt die Liga schwindelig, stellt aktuell vier Nationalspieler und mittendrin ist Mittelstädt. Den Ritterschlag erhielt er ja schon nach dem 2:0-Sieg gegen Frankreich.

Ritterschlag von Kroos

"Wenn ich Maxi Mittelstädt sehe, wie abgeklärt der das gemacht hat in seinem ersten Länderspiel, das ist absolut hervorzuheben", lobte Toni Kroos vor wenigen Tagen. Der linke Außenverteidiger wurde auch beim 2:1 gegen die Niederlande zu einem der Hauptdarsteller und befand bei RTL danach: "Es ist immer noch ein unbeschreibliches Gefühl."

Dabei ging Mittelstädts zweites Länderspiel gar nicht gut los. Bereits in der vierten Minute unterlief ihm ein Fehlpass, der zum frühen Rückstand führte. Doch Nagelsmann gab sich Milde in der Beurteilung der Szene. Leider sei der Platz eine Katastrophe gewesen. "Kein guter Ball, keine Frage." Aber auf einem normalen Platz hätte Jonathan Tah den Ball noch bekommen, so der Bundestrainer. Doch sowohl Tah als auch Mittelstädt rutschten beim Versuch zu klären weg. Normalerweise sei die Defensive dann schon wieder in Überzahl gewesen. "Auf einem guten Rasen verteidigen wir den, auch wenn es kein guter Ball war", glaubt Nagelsmann.

"Der Platz war jetzt auch nicht im optimalen Zustand. Wir sind oft weggerutscht, aber klar darf das nicht passieren", kommentierte Mittelstädt. Allerdings wog der Fehler nicht weiter schwer, schließlich traf er Minuten später nach einer Ecke per Traumtor zum 1:1.

"Der hat noch kein internationales Spiel, das ist zu früh"

Nagelsmann feierte den 27-Jährigen dafür. "Am Ende ist die Aktion von Maxi Mittelstädt doch genau das, was ich sehen wollte", so sein Coach. "Alle haben gesagt: Der hat noch kein internationales Spiel, das ist vielleicht zu früh. Er macht einen Fehler, schießt ein Tor, macht danach wieder ein super Spiel", fasste der Bundestrainer zusammen und schob hinterher: "Sehr guter Spieler, viel Ehrgeiz, viel Power und dazu noch ein top Typ, der tut uns gut."

Einen Formknick befürchtet Nagelsmann bei Mittelstädt nicht. "Da bin ich guter Dinge, weil er einen sehr guten Trainer und eine gut funktionierende Mannschaft hat. Ich hoffe, dass er in diesem Drive bleibt."

So darf Mittelstädt schon von der EM träumen. "Man merkt, dass hier was entsteht und die Euphorie wächst ", sagte er noch, bevor er sich wahrscheinlich noch ein paar Mal selbst zwickte, ob das auch alles real ist, was ihm da gerade so widerfährt.