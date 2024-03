Die Super League trommelt weiter

Der Druck auf das europäische Sportmodell ist spätestens seit den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs im Dezember 2023 gewachsen. Unter anderem ging es dabei um die Super League - die nun eine sie befürwortende Umfrage präsentiert.

Laut dieser vom französischen Institut "Opinion Way" unter 6458 Fußballfans in Frankreich, Deutschland, Belgien, Spanien, Italien, den Niederlanden, England und Portugal durchgeführten Marktforschung befürworten 72 Prozent der Befragten die Schaffung einer Super League. Das ist eine erstaunlich hohe Zahl. Besonders in Spanien (84 Prozent), Portugal (81) und Italien (80) scheint man extrem offen für das Eliteprojekt, während die Befürworter in Deutschland (61), England (65) und den Niederlanden (67) weniger sind, aber noch immer in der Mehrheit.

Eine Frage des Alters

Vor dem Hintergrund einer Umfrage des Wiesbadener Instituts One8Y aus dem Dezember 2022 überrascht dieses Ergebnis. Unter den damals 10.009 befragten Fußballinteressierten in verschiedenen europäischen Ländern waren nur 42 Prozent dafür, in Deutschland sogar nur 38. Insgesamt war bei One8Y europaweit ein Generationenkonflikt erkennbar. Bei den Unter-25-Jährigen hatte das Projekt eine höhere Akzeptanz (59 Prozent). Eine ähnliche Annahme hält auch "Opinion Way" vor, nur auf einem höheren Niveau: 86 Prozent der 15- bis 24-Jährigen würden sich eine Super League wünschen, während es mit zunehmendem Alter immer weniger werden (25-34: 81; 35-49: 75; 50-64: 66; 65 und älter: 59).

Hat sich die Stimmung nun gedreht pro Super League? Nun, man sollte wohl keine Umfragen unterschiedlicher Institutionen miteinander vergleichen. Was bei der "Opinion Way"-Umfrage auffällt: 50 Prozent der Befragten geben an, noch nicht von der EuGH-Entscheidung im Dezember 2023 gehört zu haben, wonach der Luxemburger Gerichtshof das UEFA-Wettbewerbsmonopol beendet habe - und doch stimmen 77 Prozent mit der Entscheidung des EuGH in der Sache überein. Wie fundiert eine solche Übereinstimmung eines Antwortenden ist, dem die abgefragte Entscheidung unbekannt ist, darüber lässt sich rätseln.

Thema Wettbewerb der Eliteklubs Die Gründung der Super League zum Thema 19. April 2021: In der Nacht vor der CL-Reform 2024 geben zwölf europäische Klubs die Gründung der Super League bekannt. Fans, Verbände, nationale Ligen, Klubs, Spieler und Trainer lehnen die Gründung der Super League ab. Rund 48 Stunden später gibt die Super League bekannt, dass es den Wettbewerb in dieser Form zu diesem Zeitpunkt nicht geben wird. Ajax "völlig schockiert": Klubs dementieren Laportas Super-League-Aussagen

Super League: Nächster Termin im März

Super-League-Cheflobbyist Bernd Reichart jedenfalls sieht "eindeutige Belege dafür, dass der Wunsch nach einer europäischen Super League als deutlich spannendere Alternative zum aktuellen europäischen Klubfußballwettbewerb stärker ist als je zuvor". Seine Agentur hat die Umfrage in Auftrag gegeben, sie trommelt nach wie vor fleißig für die Super League, auch wenn sich neben Real Madrid und dem FC Barcelona bislang kein weiterer Klub öffentlich zu ihr bekannt hat. Nichtsdestotrotz hat das EuGH-Urteil den Druck auf die UEFA erhöht. Und auch die Tatsache, dass die ECA heftig mit der FIFA flirtet, um aus der aufgeblähten Klub-WM ab 2025 möglichst viel Kapital zu schlagen für ihre Klubs, darf man in Nyon als Alarmsignal verstehen.