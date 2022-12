Die Super League: "Sieg zwischen den Zeilen" oder "faktisch abgesägt"?

Nach den mit Spannung erwarteten Schlussanträgen im Super-League-Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof ringen die Gegner um die Deutungshoheit. Auch Rechtsexperten sind sich uneins in der Bewertung.

Es ist schon erstaunlich. Nach den Schlussanträgen von Athanasios Rantos im Super-League-Streit fühlen sich alle als Sieger. UEFA, FIFA, ECA und nationale Verbände wie der DFB auf der einen Seite, A22-Sports als Beratungs- und Lobbyfirma hinter der Super League auf der anderen. Die Interpretationen gehen weit auseinander, die Gegner ringen um die Deutungshoheit. Was auch daran liegen dürfte, dass die Ausführungen des Generalanwalts in manchem Punkt unbestimmt sind. Bis März wird ein Spruch der Großen Kammer des EuGH erwartet.

Sorgen um das europäische Sportmodell

In jedem Fall hat Rantos ein klares Plädoyer für die Besonderheit des Sports auch im Kartellrecht abgehalten. "Der soziale Charakter des Sports hat einen kraftvollen Einzug in die Gesetze gefunden, die eigentlich die Freiheit des Wettbewerbs in Europa schützen sollen. Der Generalanwalt macht sich Sorgen um das europäische Sportmodell, das in seiner Pyramidenform geschützt werden soll", sagt Dr. Martin Stopper im Gespräch mit dem kicker.

In den Augen des renommierten Sport- und Kartellrechtlers geht es "nicht mehr um die Spitze des Eisbergs, die Champions League, sondern um die vielen Ebenen darunter. Das europäische Sportmodell verlangt, dass jeder Kreisligist die Chance haben soll, europäischer Champion zu werden - und dies alles unter Berücksichtigung der finanziellen Solidarität, es soll Geld von oben nach unten umverteilt werden. Diese sozialen Ziele dürfen geschützt werden. Wer sich nicht daran hält, darf sanktioniert werden, und zwar nach Auffassung des Generalanwalts direkt von der UEFA, aber auch von nationalen Sportverbänden."

Konkurrenz für die Champions League?

An sich ist dieser Schutz des bestehenden Pyramidenmodells erstmal eine gute Nachricht für die UEFA. Allerdings ist Stopper gerade mit Blick auf das Thema finanzielle Solidarität der Meinung: "Das europäische Sportmodell, das über eine Pyramide bis ganz unten gelebt werden soll, sowie eine weiter solidarische Verteilung der Einnahmen von oben nach unten fehlt dem Fußball ja schon seit Jahren und wird von allen Beteiligten gefordert. Wenn die europäische Gesetzgebung diesen Fels jetzt ins Rollen bringt, ist viel gewonnen für den Fußball in Europa und in Deutschland."

In der Praxis könnten Rantos‘ Anträge in Stoppers Augen zur Folge haben, dass an der Spitze in Konkurrenz zum UEFA-Wettbewerb Champions League theoretisch sehr wohl eine Konkurrenzveranstaltung um Teilnehmer buhlen könnte. "Eigentlich müsste die Bewerbung durchgehen, wenn die Ziele Durchlässigkeit und finanzielle Solidarität erreicht werden. Die Super League hat sich ja gerade und wohlweißlich mit einem neuen Konzept aufgestellt, das nach eigenem Bekunden die Durchlässigkeit der Liga und die solidarische Umverteilung von Einnahmen vorsieht."

Ob es für die Super League Sinn macht, unter diesen Bedingungen an der Spitze der Pyramide in den Wettbewerb einzusteigen, wird sich zeigen. Sportrechtler Dr. Martin Stopper

Ob das jedoch praktikabel ist, wagt der Rechtsanwalt zu bezweifeln: "Gibt es dann Champions League und Super League? Und was sagt dann zum Beispiel die DFL dazu, wenn sich zwei Klubs für die Champions League und zwei für die Super League anmelden? Darf die DFL dann sanktionieren? Eigentlich nicht. Ob es für die Super League Sinn macht, unter diesen Bedingungen an der Spitze der Pyramide in den Wettbewerb einzusteigen, wird sich zeigen."

Die UEFA muss nachbessern

Rantos hat deutlich gemacht: Dass FIFA und UEFA den Hut aufhaben, dass ein Konkurrenzwettbewerb zunächst von ihrer Genehmigung abhängig ist und sie Abtrünnige sanktionieren dürfen, ist mit den EU-Wettbewerbsregeln vereinbar. Der Grieche hat aber auch verdeutlicht, dass die UEFA das Genehmigungsverfahren deutlich nachbessern muss. Momentan ist dieses wenig definiert, zudem wurde es erst wenige Wochen vor der mündlichen Anhörung vor dem EuGH im Juli publiziert. Einen solchen Kriterienkatalog zu erstellen, der kartellrechtlichen Anforderungen gerecht wird, dürfte komplex werden.

"Gerade bei der entscheidungserheblichen Frage, wie das Genehmigungssystem der UEFA für konkurrierende Wettbewerbe konkret aussehen müsste, reicht der Generalanwalt die Aufgabe an das vorlegende spanische Gericht weiter, ohne diesem besondere neue Erkenntnisse an die Hand zu geben", kritisiert etwa der Kartellrechtsexperte Mark-E. Orth. Die Super League hatte ursprünglich bei einem Madrider Handelsgericht geklagt und beantragt, den Sachverhalt dem EuGH vorzulegen.

Wer zwischen den Zeilen lesen kann, erkennt den Sieg der Super League. Kartellrechtsexperte Mark-E. Orth

Der Argumentation der Super League, die UEFA stecke als Organisator, Regulator und Vermarkter in einem Interessenkonflikt, schenkte Rantos augenscheinlich wenig Beachtung, liest Orth heraus: "Die Super League ist gut beraten, ihre Argumente deutlich zu erweitern." Dennoch ist der Münchner Rechtsanwalt der Meinung: "Wer zwischen den Zeilen lesen kann, erkennt den Sieg der Super League."

Sieg oder Säge?

Dagegen hält der Berliner Rechtsanwalt Fabian Reinholz die Super League für "faktisch abgesägt". Beim Fachportal LTO führte der Wettbewerbsexperte aus: "Weil die Super League eine Elite-Veranstaltung ist und damit nicht dem europäischen Sportmodell entspricht, kann sie zwar nicht per se verboten werden, aber UEFA/FIFA dürfen alle daran Beteiligten aus ihren Wettbewerben verbannen."

Spieler einer Konkurrenzliga jedoch dürfen die Verbände nicht bestrafen. Dies ist laut Orth auch der einzige, klar definierte Punkt in den Ausführungen des EuGH: "Abgesehen von der konkreten Aussage, dass Spieler für die Beteiligung an der Super League nicht von der UEFA diskriminiert werden dürfen, bringen die Schlussanträge von Generalanwalt Rantos kein Licht ins Dunkel der Kartellrechtsanwendung im Sport. Vielmehr erhöhen sie den Begründungsaufwand deutlich."