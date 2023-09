Die Suche nach Konstanz: Der SC Freiburg im Check

Auch aufgrund inkonstanter Leistungen ist der SC Freiburg in der neuen Saison eine Wundertüte. Sowohl auf der Zu- als auch Abgangsseite hat sich viel getan, die große leistungstechnische Diskrepanz aus dem letzten Jahr soll vergessen gemacht werden.

Wie lief die vergangene Saison?

Der SC Freiburg präsentierte sich von zwei grundverschiedenen Seiten. So verliefen Hin- und Rückrunde komplett entgegengesetzt, nach starken ersten elf Spielen und 19 Punkten (Platz 5) war in der Rückserie die Luft raus und die Breisgauerinnen sammelten nur noch fünf Zähler. Genauso viele wie der SV Meppen, der am Ende der Spielzeit den Gang in die 2. Bundesliga antreten musste. Deshalb geht es für den SC in der neuen Saison vor allem um Konstanz und somit regelmäßig Punkte einzufahren, um gar nicht erst in ein gefährliches Fahrwasser zu geraten.

Im DFB-Pokal erreichte die Mannschaft von Trainerin Theresa Merk das Finale, wo sie sich deutlich mit 1:4 gegen den VfL Wolfsburg geschlagen geben musste. Bezogen auf die inkonstanten Leistungen weiß Merk, dass "wir im vergangenen Halbjahr das eine oder andere Attribut eingebüßt haben, jetzt sehe ich diese Intensität in unserem Spiel wieder. Es geht jetzt darum, von Spiel zu Spiel alles zu festigen".

Was war auf dem Transfermarkt los?

Mit Selina Vobian haben die Freiburgerinnen eine Mittelfeldspielerin zurückgeholt, die zuletzt an den MSV Duisburg ausgeliehen war. Außerdem verpflichtete der SC Ally Gudorf vom 1. FC Köln für die rechte Außenbahn, daneben kamen Milla Punsar (FC Honka Espoo), Julia Kassen (VfL Wolfsburg) und Mia Büchele (zuletzt an den FC Basel ausgeliehen) neu hinzu.

Auf der Abgangsseite verzeichnete Freiburg fünf Spielerinnen. Während Alina Bantle und Jule Baum beide zum SC Sand abgewandert sind, zog es Stürmerin Melina Reuter zum FC Carl Zeiss Jena und Jana Vojtekova zum FC Basel. Außerdem schloss sich das Schweizer Top-Talent Riola Xhemaili dem VfL Wolfsburg an.

Auf wen kommt es besonders an?

Im vergangenen Jahr trug Janina Minge maßgeblich zum zwischenzeitlichen Erfolg des SC Freiburg bei und krönte sich mit neun Toren und einer Vorlage sowohl zur internen Toptorschützin als auch zur Top-Scorerin des SC. Auch in der kommenden Saison dürften viele Hoffnungen auf der 24-Jährigen ruhen. Ebenfalls bei Vobian erhoffen sich SC-Funktionäre viele Tore, holte man sie doch schließlich extra aus Duisburg zurück, um auf ihren Torriecher in der Spielzeit 2023/24 nicht verzichten zu müssen.

Wie sieht das Startprogramm aus?

Der SC Freiburg bestreitet das Auftaktspiel der neuen Saison gegen den deutschen Meister Bayern München am Freitag um 18.15 Uhr (LIVE! bei kicker). An den Spieltagen 2 und 3 gastiert der SC erst in Duisburg (1.10.), ehe Werder Bremen in den Breisgau reist (8.10.).

Die kicker-Prognose

In der vergangenen Bundesliga-Hinrunde und im DFB-Pokal spielten die Freiburgerinnen etwas über ihren Möglichkeiten, in der Rückrunde blieben sie deutlich darunter. Zu erwarten ist, dass es sich in der neuen Saison einpendelt und ein sicherer Mittelfeldplatz herausspringt.