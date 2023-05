Die Suche läuft: Auf welchen Positionen der FCA einkaufen will

Nach einem turbulenten Winter wird der FC Augsburg auch im Sommer auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Nach dem 2:3 in Bochum, dem zwölften Auswärtsspiel in Folge ohne Sieg, muss der FC Augsburg weiterhin zittern im Kampf um den Klassenverbleib. Bei vier Punkten Vorsprung auf Platz 16 darf trotzdem schon mal vorsichtig für das 13. Jahr Bundesliga geplant werden - und das passiert längst.

Im Winter hatte der FCA mit sechs Abgängen und satten sieben Neuzugängen für Aufsehen auf dem Transfermarkt gesorgt. Aktuell spricht einiges dafür, dass es ab Juli nicht viel ruhiger werden wird. Wie der kicker erfuhr, soll sowohl ein neuer Torwart kommen als auch ein neuer Rechtsverteidiger, ein zentraler Mittelfeld- und ein Offensivspieler.

Steht Rafal Gikiewicz am Sonntag gegen Dortmund nicht zwischen den Pfosten, verfällt die Klausel, wonach sich der Vertrag des polnischen Keepers nach 25 Saisoneinsätzen in der Liga automatisch um ein Jahr verlängert. Augsburg wird dem extrovertierten Gikiewicz, der nach einer starken Hinrunde stark nachgelassen hatte, definitiv nicht den von ihm gewünschten Zweijahresvertrag anbieten.

Kommt Dahmen, wird es auch für Koubek eng

Da sich der Tabellen-13. gute Chancen beim Mainzer Finn Dahmen - ebenfalls ablösefrei - ausrechnet, ist ebenfalls offen, wie es mit Tomas Koubek weitergeht. Der Tscheche, einst 7,5 Millionen Euro teuer und über Jahre nur Ersatz hinter Gikiewicz, ist extrem beliebt in der Mannschaft, will aber dauerhaft spielen.

Eine Reihe weiter vorne soll Robert Gumny Konkurrenz erhalten. Der Pole enttäuschte über weite Strecken der Rückrunde und war zuletzt nur noch Reservist. Daniel Caligiuri, ebenfalls ein Kandidat für die rechte Abwehrseite, verlässt den FCA im Sommer. Im zentralen Mittelfeld bahnt sich auch der Abschied von Routinier Julian Baumgartlinger an, der sich in Frankfurt am Außenmeniskus verletzt hatte und in dieser Saison nicht mehr auflaufen wird. Ein zentraler Mittelfeldspieler soll so oder so hinzustoßen.

In vorderster Reihe haben sich die Optionen für Trainer Enrico Maaßen im Winter erweitert. Da aber unklar ist, ob Ricardo Pepi (Interesse aus den Niederlanden und England) oder Mergim Berisha bleiben, wird auch hier nach Verstärkung gefahndet.