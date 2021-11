Die Stuttgarter Kickers zerlegen den SV Linx

Die Stuttgarter Kickers setzen ihren Weg Richtung Tabellenspitze weiter fort. Am Mittwochabend schlug der Traditionsverein den SV Linx im Nachholspiel mit 7:0.

Schon früh legten die Stuttgarter Kickers beim Heimspiel gegen den SV Linx den Grundstein für einen ungefährdeten Sieg und torreichen Mittwochabend. Dicklhuber (4.) nach einer flachen Eckballvariante und Kammerbauer (9.), der einen Abpraller volley unter den Querbalken drosch, stellten schon nach wenigen Zeigerumdrehung vor über 2.000 Zuschauern die Anzeigentafel auf 2:0. Die Hausherren blieben auch anschließend am Drücker, trotz guter Gelegenheiten verpasste die Ünal-Elf bis zur Pause aber die Vorentscheidung.

Unverändert blieb das Bild auch nach dem Seitenwechsel. Die Stuttgarter dominierten weiterhin das Spielgeschehen und nutzten ihre Möglichkeiten nun besser aus. Baroudi (54.) erhöhte nach Reisig-Balleroberung auf 3:0. Eine knappe Viertelstunde später tunnelte Hoxha, der nun Blut geleckt hatte, Gästekeeper Süms aus kurzer Distanz zum 4:0. In 83. Minute traf Hoxha nach Profis-Vorarbeit zum zweiten Mal und in der Schlussminute nutzte er nach einem Pfostenschuss einen Abstauber für seinen dritten Treffer zum 7:0-Endstand. Obernosterer, der nach Verletzungspause zurückkehrte und eingewechselt wurde, trug sich ebenfalls noch in die Torjägerliste ein. Er erzielte das zwischenzeitliche 5:0.

Mit dem Kantersieg sind die Stuttgarter Kickers Tabellenführer SGV Freiberg nun ganz dicht auf den Fersen. Zwei Punkte trennen die beiden Top-Teams nur noch voneinander. Dem SV Linx stehen hingegen weiter harte Wochen im Abstiegskampf bevor.