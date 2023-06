Die Stuttgarter Kickers müssen die Regionalliga erst wieder kennenlernen

Nach fünf Jahren Abstinenz sind die Stuttgarter Kickers zurück in der Regionalliga Südwest. Das Team hat mit fünf externen Neuzugängen und einem Gastspieler die Saisonvorbereitung aufgenommen. Die Erwartungen im Umfeld des Traditionsvereins sind hoch, doch der Aufsteiger möchte erstmal wieder ankommen.

Der Kader zum Trainingsauftakt der Stuttgarter Kickers war ähnlich groß wie die Tradition des einstigen Bundesligisten. Trainer Mustafa Ünal begrüßte am Mittwoch 27 Feldspieler und vier Torhüter zum Start in die Vorbereitung. Einzig Marian Riedinger fehlt aufgrund eines Kreuzbandrisses voraussichtlich noch bis Ende des Jahres. "Aktuell sind wir zu viele, deshalb wird noch Bewegung in den Kader kommen. Wir schauen, gerade bei den jungen Spielern, wer wie weit ist und wollen dann klare, ehrliche Entscheidungen treffen", sagt Ünal etwa mit Blick auf die fünf Nachwuchsakteure, die aus der eigenen U 19 aufrücken.

Der Deutsch-Türke ist seit September 2021 Cheftrainer der Kickers und hat die Blauen nach fünf Jahren zurück in die Regionalliga geführt. Eine schier endlose Zeit für den DFB-Pokal-Finalist von 1987, der immer noch auf Rang acht der Ewigen Zweitliga-Tabelle steht und 1988/89 sowie 1991/92 sogar Erstligist war. Dementsprechend groß ist die Freude, dass die Degerlocher jetzt auch wieder außerhalb von Baden-Württemberg auf die Fußball-Landkarte zurückkehren. "Der Name Stuttgarter Kickers ist noch präsent und wir sind nicht in Vergessenheit geraten. Das ist auch eine Wertschätzung gegenüber dem Verein. Trotzdem müssen wir erstmal wieder liefern", weiß Marc Stein.

Eindruck bei Klopp

Seit dem Ende seiner Spielerkarriere Anfang 2022 ist der ehemalige Bundesliga-Profi (71 Spiele für Hansa Rostock und Hertha BSC) Sportdirektor der Kickers. Als Akteur auf dem Feld erlebte Stein die letzte Hochphase, aber auch den Beginn des Niedergangs auf der Waldau mit. In der Saison 2014/15 zeigten die Kickers unter Trainer Horst Steffen mitreißenden Offensivfußball, verpassten nur knapp den Aufstieg in die 2. Bundesliga und beeindruckten im DFB-Pokal sogar Borussia Dortmund mit Trainer Jürgen Klopp. Doch eine Saison später stiegen Stein & Co. in die Regionalliga ab. 2018 folgte - inzwischen ohne Marc Stein - der Absturz in die Oberliga. Hier scheiterte man zweimal in der Relegation. Jeweils einmal verhinderten zudem der VfB Stuttgart II und das Coronavirus die Mission Wiederaufstieg.

Der gelang jetzt im fünften Anlauf auf überragende Weise. Die Kickers sicherten sich mit nur zwei Niederlagen und 15 Punkten Vorsprung auf die SG Sonnenhof Großaspach die Oberliga-Meisterschaft. "Was hier mit den Fans in der letzten Saison entstanden ist, war außergewöhnlich", sagt Ünal. Sein Team wurde in der 5. Liga im Schnitt von 3500 und in der Spitze von über 5000 Zuschauern unterstützt - Tendenz in der Regionalliga steigend.

Tradition, Stadion und Fans allein schießen keine Tore. Mustafa Ünal, Trainer

Ünal weiß um die Erwartungen im Umfeld, aber bremst ein. "Tradition, Stadion und Fans allein schießen keine Tore. Wir haben ambitionierte Ziele als Verein, aber wir können nicht den zweiten vor dem ersten Schritt machen. Wir müssen erstmal in der Regionalliga ankommen." Dafür haben sich die Kickers mit höherklassig erfahrenen Spielern verstärkt. Torwart Felix Dornebusch (24 Zweitliga-Spiele für Bochum, Nürnberg und Braunschweig), Mittelfeldspieler Christian Mauersberger (43 Drittliga-Spiele für Chemnitz und Zwickau) und Linksaußen Sinan Tekerci (ein Bundesliga-Einsatz für Nürnberg, 103 Drittliga-Spiele für Elversberg, Zwickau, Münster und Dresden) können direkt eine wichtige Rolle einnehmen. Dazu kommen mit David Stojak (18) und Daniel Kalajdzic (22) - Bruder des österreichischen Nationalstürmers Sasa (51 Bundesliga-Spiele für Kickers-Stadtrivale VfB Stuttgart) - zwei junge Angreifer. Außerdem war mit Niklas Antlitz ein Gastspieler beim Trainingsauftakt dabei, der seine Torgefahr in der Regionalliga Südwest im Trikot des FC-Astoria Walldorf nachgewiesen hat.

Ich sehe uns, wie Eintracht Frankfurt II auch, nicht als klassischen Aufsteiger. Marc Stein, Sportdirektor

Bereits ohne die Neuzugänge sprechen die Zahlen der Meistersaison für eine Regionalliga-Tauglichkeit. 108 Treffer machen im Schnitt gut drei Tore pro Spiel. Und auch die Defensive zeigte sich mit nur 17 Gegentoren auf Degerlochs Höhen alles andere als luftig. Trotzdem wartet eine Umstellung auf das Team um Kapitän Kevin Dicklhuber. "Wir müssen die Regionalliga wieder kennenlernen. In der Oberliga hatten wir die Qualität, auch an einem schlechten Tag zu gewinnen. Jetzt müssen wir in jedem Spiel an unser Maximum. Außerdem wird es Mannschaften geben, die uns nicht den Ball überlassen. Da dürfen wir uns nicht zu schade sein, auch mal längere Zeit gegen den Ball zu arbeiten und auf Umschaltspiel zu setzen", sagt Ünal. Und Sportdirektor Stein ergänzt: "Ich sehe uns, wie Eintracht Frankfurt II auch, nicht als klassischen Aufsteiger. Aber wir müssen trotzdem zeigen, dass wir hier hingehören. Unser Ziel ist es, möglichst schnell viele Punkte zu sammeln, danit wir gar nicht nach unten schauen müssen und uns ganz klar positionieren."

Abheben wird auf der Waldau aber niemand. Unter dem Stuttgarter Fernsehturm kennen sie sich mit Höhen, aber auch mit Abstiegen aus. Ein halbes Jahrzehnt Fünftklassigkeit hat seine Spuren hinterlassen. "Wir sind demütig geworden und dankbar, dass wir wieder herausgekommen sind", sagt Stein. Es soll aber nur ein erster Schritt gewesen sein, auf dem Weg zurück zur alten Größe der Stuttgarter Kickers.