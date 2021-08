Die Stuttgarter Kickers gewinnen das Favoritenduell - Bissingen erlegt Linx

Die Stuttgarter Kickers haben am zweiten Spieltag ihren ersten Saisonsieg gefeiert: Im Duell der Ligafavoriten setzte sich der ehemalige Bundesligist knapp gegen den SGV Freiberg durch. Die Plätze an der Spitze aber besetzen andere: Walldorf, Neckarsulm, Villingen, Backnang und Rielasingen-Arlen starten jeweils mit sechs Zählern. Für das Ausrufezeichen des Spieltags aber sorgte der FSV Bietigheim-Bissingen beim SV Linx.

Fehlstart abgewendet: Nach der überraschenden Auftakt-Niederlage gegen Astoria Walldorf II wollten die Stuttgarter Kickers am 2. Spieltag eine Reaktion zeigen - zumal es gegen den wohl größten Kontrahenten im Rennen um die Meisterschaft, den SGV Freiberg, ging. Auch der hatte sich bei seinem Premierenauftritt nicht mit Ruhm bekleckert und sich mit einem Remis gegen den SV Oberachern begnügen müssen und wollte nun natürlich seinen ersten Dreier einfahren. Doch es wurde stattdessen vor rund 1200 Zuschauern auf eigenem Platz die erste Saison-Niederlage für die ambitionierten Freiberger: In einer umkämpften und ausgeglichenen Partie sorgte kurz nach Wiederanpfiff Kickers-Angreifer Kevin Dicklhuber mit seinem satten Linksschuss ins lange Eck für das Tor des Tages. Dabei hatten die Freiberger ansonsten wohl etwas mehr vom Spiel, ohne sich aber häufig genug gefährlich in Szene setzen zu können. "Ich bin erleichtert über das Ergebnis und die Leistung meiner Mannschaft, die hier eine richtige Willensleistung abgeliefert und sich für die gute Leistung belohnt hat. Das war wichtig für uns. Ich würde nicht sagen, dass wir die bessere Mannschaft waren, aber wir hatten heute Dicklhuber in unseren Reihen, er hat heute den Unterschied gemacht", so Kickers-Coach Ramon Gehrmann nach der Partie.

Deutlicher ging es am Samstag auf anderen Sportplätzen zu. Hervorzuheben ist hierbei das Duell zwischen dem zuvor siegreich gestarteten SV Linx und dem FSV Bietigheim-Bissingen (Niederlage zum Auftakt). Ganze sieben Buden schenkte der FSV dem personell geschwächten Kontrahenten ein, ein besonderer Tag war es für den vom griechischen Zweitligisten Kavala gekommenen Neuzugang Konstantinos Markopoulos, der zwischen Minute 42 und 48 dreifach traf. Freilich stand es schon vor seinem Hattrick 3:0 für die Gäste, die sich gnadenlos präsentierten und bei denen jeweils noch Yannick Toth und Filimon Gerezgiher als Doppeltorschützen in Erscheinung traten. Ein starker Auftritt des FSV, der durchaus hätte zweistellig enden können.

Deutlich mit 4:0 gewann auch der FC Astoria Walldorf II seine Samstagspartie gegen Dorfmerkingen und bleibt damit Tabellenführer. Die Heimelf war vor allem mit langen Bällen gefährlich und machte schon bis zum Halbzeitpfiff alles klar: Nach Treffern von Wolf, Dinger und Gross stand es da 3:0, Hofmann machte nach der Pause den Deckel drauf. Die Sportfreunde bleiben nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel punktlos am Tabellenende.

Neben Walldorf gibt es noch vier weitere Teams, die bislang mit optimaler Ausbeute gestartet sind: So gewann die Sport-Union Neckarsulm mit 4:1 gegen den TSV Ilshofen - Alexander Albert brachte dabei sein Team mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße. Und auch der FV Villingen feierte einen etwas glücklichen 3:1-Heimsieg gegen den Göppinger SV. Mit dem gleichen Ergebnis fuhr auch die TSG Backnang gegen den FC Nöttingen die Zähler ein, es war der verdiente Lohn nach einem kämpferischen Auftritt für die heimische TSG. Nöttingen hatte zwar spielerische Vorteile, ließ aber zu viele Chancen zu. Am Sonntag dann hatte der FC Rielasingen-Arlen seinen Auftritt, gegen den FC Bruchsal reichte ein Schmidtke-Treffer in einer überlegen geführten Anfangsphase zum 1:0-Erfolg.

Über erste drei Zähler konnten sich derweil der FV Ravensburg (1:0 gegen FV Lörrach-Brombach, der Freiburger FC (1:0 gegen einen Chancenwucher betreibenden 1. CfR Pforzheim) und der SSV Reutlingen (4:1 gegen den SV Oberachern) freuen.