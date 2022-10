"Die Stimmung kann schwanken": Greimls S04-Bestandaufnahme

Leo Greiml (21) ist auch am Freitag ein Kandidat für die Schalker Innenverteidigung. Vor der Partie gab der Österreicher einen Einblick in die derzeitige Lage bei S04.

Am Dienstag setzte Leo Greiml eine Runde aus, neben den Langzeitverletzten sowie Henning Matriaciani (Schlag abbekommen) und Tobias Mohr (krank) fehlte der Innenverteidiger bei der ersten Einheit der Woche. Doch das, verriet er anschließend, sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen: "Ich habe am Wochenende seit einem Jahr mal wieder ein komplettes Profispiel absolviert. Da haben wir geschaut, dass das Knie etwas Ruhe bekommt."

Dem ersten Startelfeinsatz beim unglückseligen 0:4 in Leverkusen kann also am Freitag gegen die TSG Hoffenheim (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der zweite folgen - angesichts der möglichen Umstellung auf eine Dreierkette und vielen fehlenden Innenverteidigern ist das nicht unwahrscheinlich. "Es ist alles gut, es passt alles. Ich bin fit und stehe zur Verfügung", sagt der Österreicher und käme auch mit zwei Nebenmännern zurecht: "Ich habe das bei meinem alten Verein auch schon gespielt, mir ist es auch egal, welche Position ich in der Dreierkette besetzen soll."

Dass der Heim-Auftritt über das Schicksal von Coach Frank Kramer entscheiden könnte, wird Greiml wissen, auch wenn er nach eigenen Angaben "nicht allzu viel" von der Trainer-Diskussion mitbekommen habe: "Ich mache meinen Job." Zu Kramer habe er "ein gutes Verhältnis, ich glaube jeder in der Mannschaft hat das". Und doch weiß der 21-Jährige um die Bedeutung der Partie, Endspiel oder nicht: "Wir wollen das Spiel einfach gewinnen." Und dazu müsse die Mannschaft "mutiger auftreten, selbstbewusster auftreten. Nur so kommt man daraus".

Leichter gesagt, vor allem die beiden letzten Niederlagen gegen Augsburg (2:3) und eben Leverkusen hängen nach. "Wenn man ein paar Spiele hintereinander nicht punktet, kann die Stimmung natürlich schwanken. Wir haben einen trotzdem guten Zusammenhalt, das ist das Wichtigste und wird uns nach vorne pushen." Die Ansprache am Sonntag nach der Pleite sei dennoch nicht laut gewesen. "Der Trainer war sachlich. Wir haben alle miteinander darüber gesprochen, wie wir es besser machen können - denn wir müssen es besser machen." Jeder Spieler müsse "mehr auf den Platz bringen, noch mehr machen. Das wird wichtig sein".