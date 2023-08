"Die Stimmung ist ein bisschen getrübt": Sorgen um Franz Wagner

Den WM-Auftakt hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft gewonnen - das 81:63 gegen Gastgeber Japan aber womöglich teuer bezahlt.

Eigentlich war das WM-Auftaktspiel zwischen Deutschland und Japan zu diesem Zeitpunkt schon so gut wie entschieden: Mitte des vierten Viertels ließ die DBB-Auswahl den Ball im eigenen Angriff laufen, Franz Wagner verteilte den Ball aus der Zone heraus nach außen - dann passierte es. Der gebürtige Berliner, der am Sonntag seinen 22. Geburtstag feiert, knickte bei der Landung um und hielt sich auf dem Boden sitzend mit schmerzverzerrtem Gesicht sofort den linken Knöchel.

"Wir hatten gerade darüber diskutiert, ihn auszuwechseln", sagte Bundestrainer Gordon Herbert bei "MagentaSport". Dennis Schröder, neben Franz Wagner der andere Superstar der Deutschen, war zu diesem Zeitpunkt schon vom Parkett runter.

Franz Wagner war immerhin im Stande, den Innenraum der Halle alleine und nicht humpelnd zu verlassen. Während der Behandlung noch während des Spiels hatte er allerdings mehrmals mit der Hand auf einen Stuhl neben sich geschlagen und das Gesicht in den Händen vergraben.

Nach Angaben von Herbert hat Franz Wagner einen "leicht verstauchten Knöchel". Endgültige Klarheit soll eine MRT-Untersuchung bringen.

Das übrige Team hatte den Schockmoment natürlich mitbekommen. "Es ist immer schwierig, gerade als Familienmitglied", sagte Moritz Wagner, der ältere Bruder von Franz und an diesem Abend in Okinawa Topscorer der Deutschen (25 Punkte). "Man muss ja weiterspielen. Aber als großer Bruder hat man da andere Emotionen. Es ist eine Herausforderung. Die Stimmung ist ein bisschen getrübt."

Ein Ausfall von Franz Wagner, dem Shootingstar der Heim-EM im Vorjahr, wäre ein extrem herber Rückschlag für die deutsche Mannschaft. "Wir gucken mal, wir haben ja zwei Tage Zeit", so Moritz Wagner mit Blick auf die am Sonntag anstehende Partie gegen Australien. "Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Wir leben alle und kriegen es hin."