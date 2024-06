Die Stimmen zur Bronzemedaille in der EHF Champions League

Team Esbjerg gewann am Sonntag in Budapest gegen Metz HB das Spiel um Platz drei der Königinnenklasse und übte damit Revanche für die hohe Niederlage im Bronze-Kampf gegen Metz vor zwei Jahren. Die Trainer und zwei Spielerinnen äußerten sich nach dem Abpfiff.

Emmanuel Mayonnade (Trainer Metz HB):

Gratulation an Jesper und Esbjerg. Es war eine Freude für mich, gegen ihn zu spielen. Heute bin ich stolz auf mein Team. Wir hatten nicht das erhoffte Halbfinal-Ergebnis, wollten aber die Spielerinnen dahin bringen, noch einmal alles zu geben. Esbjerg war besser, das müssen wir akzeptieren. Ich kenne dieses Gefühl, denn vor zwei Jahren konnten wir das Spiel um Bronze gegen Esbjerg gewonnen. Ich verspreche, dass ich nun mit meinem Team alles geben werden, um nächstes Jahr wieder hier zu sein.

Jesper Jensen, scheidender Trainer von Team Esbjerg:

Ich bin zufrieden und erleichtert. Das Spiel war so schwierig. Metz ist eine gute Mannschaft. Ich bin stolz, wie die Mädels sich in den letzten Stunden auf diese Aufgabe vorbereitet und wie sie sie gelöst haben. Wir hatten am Ende noch genügend Kraft, um das Spiel zu gewinnen - vielleicht auch deswegen, weil wir gestern das erste Halbfinale hatten. Natürlich sind wir sehr happy über Bronze.

Kristina Jörgensen / Spielerin Metz HB:

Gratulation an Henny und Esbjerg. Das sind immer schöne Spiele. Es ist nie schön, ein Halbfinale zu verlieren. Wir waren sehr gut vorbereitet auf das Halbfinale und wollten im Sonntagsspiel wieder unser Bestes geben. Wir haben für die Fans und unsere Familien, die in der Arena waren, gekämpft. Am Ende ist das Spiel in Richtung von Esbjerg gekippt. Ich bin dennoch stolz, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben nach der gestrigen Niederlage.

Henny Reistad / Spielerin Team Esbjerg:

(zu ihren 13 Toren und dass Nora Mørk genauso oft traf) Es gab kein Agreement mit Nora. Wir haben sehr gelitten nach dem Halbfinale, haben uns aber den ersten Sieg hier so sehr gewünscht. Ich bin einfach stolz, dass wir das erreicht haben.