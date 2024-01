Die Stimmen zum Weltrekord-Spiel

Am heutigen Mittwochabend (10. Januar) soll er geknackt werden: Der Zuschauer-Weltrekord im Handball. Einige Stimmen zum Spektakel:

Das erste Spiel der Handball-EM 2024 in Deutschland wird um 18 Uhr angepfiffen. Dann trifft Rekord-Weltmeister Frankreich auf Außenseiter Nordmazedonien. Um 20.45 Uhr steht dann die Partie zwischen Deutschland und der Schweiz an. Beide Spiele finden im Düsseldorfer Fußball-Stadion statt - wohl vor einer Rekordkulisse: 53.000 Zuschauer werden erwartet.

"Vor solch einer Kulisse zu spielen, einfach fantastisch", so der Schweizer Nationalspieler Manuel Zehnder im Interview. DHB-Vorstandschef Mark Schober: "Das gibt uns sportlich ein gutes Gefühl."

Schober fügte hinzu: "Und auch organisatorisch sind wir gut vorbereitet, der Aufbau läuft seit dem 2. Januar. Allein 50 Sattelschlepper waren für das Event im Einsatz, 300 Motoren arbeiten in der Arena. Das sind Zahlen, die mich sehr beeindrucken."

Drux: "Absoluter Wahnsinn"

"In dem Moment, in dem das Spiel angepfiffen wird, hat das Spielfeld die gleiche Größe wie immer", sagte Alfred Gislason gegenüber dem SID trocken. Die mehr als 50.000 Zuschauer in der riesigen Fußball-Arena? "Mir ist diese Zahl völlig egal." Das Drumherum, so der Handball-Bundestrainer, "schaltet man aus".

"Das ist absoluter Wahnsinn, etwas, das es so noch nie gegeben hat. Ich glaube, das wird alle Dimensionen sprengen", so Paul Drux im RBB. Drux wird wegen seiner langen verletzungsbedingten Pause bekanntlich nicht selbst auf dem Parkett stehen. "Nichtsdestotrotz bin ich auch gespannt, wie die Stimmung in so einem Fußballstadion gefüllt mit Handball-Fans wird."

"In einer Handball-Halle bist du ja sonst eher umschlossen, dazu hast du ja keine Ultras und ein ganz anderes Spiel. Da bin ich gespannt, wie das von den Fans angenommen wird", so Paul Drux.