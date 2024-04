Die Statistik spricht für Bayern, aber Milan und Liverpool sind warnende Beispiele

Die Ausgangslage ist klar: Der Sieger zwischen dem FC Bayern und dem FC Arsenal zieht am Mittwochabend ins Halbfinale der Champions League ein, zur Not im Elfmeterschießen.

Mit der Statistik ist so eine Sache, seit die UEFA die Auswärtstorregel in den Europapokal-Wettbewerben abgeschafft hat. Vergleiche zu früher sind deshalb etwas schief. Früher wäre das 2:2 des FC Bayern im Hinspiel beim FC Arsenal mehr wert gewesen, es hätte im Rückspiel schon ein 0:0 oder 1:1 gereicht. Bei einem solchen Ergebnis gäbe es am Mittwochabend Verlängerung oder gar Elfmeterschießen. Die Ausgangslage ist klar: Der Sieger des Spiels, wie lange es auch dauern mag, zieht ins Halbfinale ein.

Trotzdem ist die Ausgangslage für den deutschen Rekordmeister nicht so schlecht. 25-mal spielten die Münchner auswärts im Hinspiel in ihrer Europacup-Historie unentschieden, 22-mal kamen sie anschließend weiter. Heimstark war dieser FC Bayern schon immer. Mit einem 2:2 kehrten sie dreimal von einer Hinspiel-Reise zurück und kamen zweimal weiter.

Aber Achtung: 2007 schien die nächste Runde nach einem 2:2 in San Siro bei der AC Mailand nah, im Rückspiel setzte "Pippo" Inzaghi beim 2:0 Milans mit einem Doppelpack den Träumen ein Ende. Und auch das bislang letzte Unentschieden auswärts endete ungut. Nach einem 0:0 beim FC Liverpool im Achtelfinale 2018/19 verabschiedeten sich die Bayern nach einem 1:3 in der Allianz-Arena aus dem Wettbewerb.

Scheiden sie am Mittwoch aus, wäre es das vierte Mal in Serie im Viertelfinale. Zuletzt gingen sie aber stets mit der Hypothek einer Hinspiel-Niederlage ins Rückspiel: 2021 ein 2:3 gegen Paris St. Germain, 2022 ein 0:1 beim FC Villareal, vor einem Jahr ein 0:3 bei Manchester City.

Letztes Elfmeterschießen 2012

Sollte es übrigens zu einem Elfmeterschießen kommen, wäre dies eine Rarität für die Münchner. Zum bislang letzten Mal in einer K.-o.-Runde musste sie 2012 im Halbfinale bei Real Madrid zu diesem Nervenkitzel antreten und zogen ins "Finale dahoam" ein. Das Ende dieser Geschichte ist bekannt: Niederlage im Elfmeterschießen.

Aufpassen muss am Mittwochabend Leon Goretzka, der als einziger Bayern-Spieler von einer Gelbsperre bedroht ist und im Falle einer Verwarnung bei einem Weiterkommen im Halbfinal-Hinspiel pausieren müsste.